De México, Perú y Colombia: los 5 clubes interesados en Borja tras su salida de River
Después de despedirse de River, Miguel Ángel Borja es pretendido por varios equipos del continente americano de cara al 2026.
Miguel Ángel Borja dejó finalmente de ser jugador de River Plate. Después de 3 años y medio en el club, en donde comenzó muy bien y terminó decididamente mal, decidieron no renovarle, por lo que se marcha libre. Disputó un total de 159 partidos y metió 62 goles, aunque en el 2025 apenas logró anotar 8 tantos en 47 encuentros.
De cara al 2026, sin que haya comenzado aún el mercado de pases, el delantero de 32 años debe empezar igualmente a pensar en dónde continuará su carrera. En ese sentido, comenzaron ya a sonar algunos equipos que estarían interesados en incorporarlo. Serían 5 en total, provenientes de México, Colombia y Perú.
Los 5 clubes interesados en Miguel Ángel Borja
En su tierra natal, aparece Junior de Barranquilla, cuadro en el que ya jugó en dos oportunidades (de 2020 a 2021 y en 2022) y en donde dejó un gran recuerdo, convirtiendo 51 goles en 81 partidos y ganando la Superliga colombiana 2020. El Colibrí, que está de vacaciones en su país, visitó este fin de semana el vestuario del Tiburón, se sacó fotos con Carlos Bacca, estrella del equipo, y los hinchas ya comienzan a ilusionarse con su tercer ciclo con la camiseta rojiblanca.
También aparece en el radar la Alianza Lima de Pipo Gorosito. En el caso del elenco albiazul, se trata del único hasta ahora que le hizo una oferta formal al goleador cafetero. Sin embargo, las pretensiones salariales del futbolista harían difícil que el elenco peruano pueda concretar su fichaje.
Por último, en desde México habría nada menos que 3 clubes interesados en incorporar a Borja. Se trata del América, Cruz Azul y los Tigres UANL. En el caso de este último, ya lo habían buscado el anterior mercado de pases, y ahora que está libre y ya no deben negociar con River, podrían volver a la carga con mayores posibilidades de cerrar su contratación.