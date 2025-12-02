De México, Perú y Colombia: los 5 clubes interesados en Borja tras su salida de River

Miguel Ángel Borja dejó finalmente de ser jugador de River Plate. Después de 3 años y medio en el club, en donde comenzó muy bien y terminó decididamente mal, decidieron no renovarle, por lo que se marcha libre. Disputó un total de 159 partidos y metió 62 goles, aunque en el 2025 apenas logró anotar 8 tantos en 47 encuentros.

De cara al 2026, sin que haya comenzado aún el mercado de pases, el delantero de 32 años debe empezar igualmente a pensar en dónde continuará su carrera. En ese sentido, comenzaron ya a sonar algunos equipos que estarían interesados en incorporarlo. Serían 5 en total, provenientes de México, Colombia y Perú.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1994559667595612184?s=20&partner=&hide_thread=false Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel! pic.twitter.com/WhpEsFLHsi — River Plate (@RiverPlate) November 29, 2025 Los 5 clubes interesados en Miguel Ángel Borja En su tierra natal, aparece Junior de Barranquilla, cuadro en el que ya jugó en dos oportunidades (de 2020 a 2021 y en 2022) y en donde dejó un gran recuerdo, convirtiendo 51 goles en 81 partidos y ganando la Superliga colombiana 2020. El Colibrí, que está de vacaciones en su país, visitó este fin de semana el vestuario del Tiburón, se sacó fotos con Carlos Bacca, estrella del equipo, y los hinchas ya comienzan a ilusionarse con su tercer ciclo con la camiseta rojiblanca.

También aparece en el radar la Alianza Lima de Pipo Gorosito. En el caso del elenco albiazul, se trata del único hasta ahora que le hizo una oferta formal al goleador cafetero. Sin embargo, las pretensiones salariales del futbolista harían difícil que el elenco peruano pueda concretar su fichaje.