La inesperada confesión de Lawson sobre el accidente con Gasly: "No podía parar"

El Gran Premio de Miami dejó una de sus imágenes más impactantes en las primeras vueltas con el accidente entre Pierre Gasly y Liam Lawson , que terminó con ambos fuera de carrera. Tras lo ocurrido, el piloto de Racing Bulls dio su versión sobre la maniobra que provocó el abandono.

El incidente se produjo cuando ambos luchaban por posiciones en la zona media del pelotón. Gasly , que había largado por delante, intentó avanzar por el exterior en la curva 17, pero en ese momento se produjo el contacto que terminó con el Alpine volcado y contra el muro .

A pesar de la violencia del impacto, el piloto francés logró salir del auto por sus propios medios. La carrera continuó bajo auto de seguridad mientras se retiraban los monoplazas dañados.

El brutal accidente de Pierre Gasly en el GP de Miami

Tras la carrera, Lawson detalló qué ocurrió desde su perspectiva y apuntó a un problema mecánico como origen del incidente. “Obviamente, es una lástima para los dos”, explicó en primera instancia.

Luego describió la situación en el momento clave: “Entré en la última curva y, al frenar, perdí el control de la caja de cambios y se puso en punto muerto. Básicamente, no tenía marchas y no podía parar”.

El piloto neozelandés dejó en claro que la falla lo dejó sin capacidad de reacción en plena frenada, lo que derivó en el contacto con Gasly. “Obviamente es un problema bastante grave para nosotros y es lo que nos obligó a retirar el coche”, agregó.

gasly accidente miami Liam Lawson dio su versión sobre el accidente con Gasly. X @F1

El abandono tuvo impacto directo en el resultado del equipo, que venía de un inicio de temporada positivo. En Miami, Racing Bulls no logró sumar puntos y cerró el fin de semana con ambos autos fuera de la zona de relevancia.

Lawson también hizo referencia al rendimiento general: “No hemos sido lo suficientemente rápidos este fin de semana. Tuvimos una buena salida, la primera vuelta fue realmente buena: recuperé muchas posiciones y estuve bien dentro del top 10”.

En ese contexto, explicó que se encontraba defendiendo su posición cuando ocurrió el problema: “Al principio de la carrera estaba encontrando el equilibrio, por eso estuve defendiendo mi posición. Eso es bastante frustrante, y obviamente, un problema mecánico que nos deja fuera es decepcionante”.

Consecuencias deportivas tras el incidente

El accidente no solo dejó sin puntos a Racing Bulls, sino que también condicionó a Alpine, que perdió a Gasly en una carrera donde aspiraba a sumar con ambos autos. Finalmente, Franco Colapinto fue el único representante del equipo francés en puntuar, tras finalizar séptimo.

gasly miami Pierre Gasly se quedó fuera de carrera demasiado pronto. X @F1

Así, lo ocurrido en la curva 17 no solo tuvo consecuencias inmediatas en la carrera, sino que también impactó en la dinámica de dos equipos en plena pelea por la zona media del campeonato.