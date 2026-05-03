El fuerte sincericidio de Pierre Gasly tras su brutal accidente en el GP de Miami: "Nunca me había pasado algo así"

El monoplaza terminó contra las barreras de protección en una escena que generó gran preocupación, aunque afortunadamente Gasly pudo salir por sus propios medios y sin lesiones de gravedad. Más allá del alivio, el fuerte choque dejó en evidencia la violencia del incidente y el susto que se vivió en el circuito de Miami.

Tras volver al paddock, Pierre Gasly habló con los medios y lanzó un brutal sincericidio sobre su accidente con el piloto de Racing Bulls: "Creo que nunca me había pasado algo así en la Fórmula 1 . Fue bastante impresionante, no sabía muy bien adónde iba, dónde iba a terminar y cuándo… No, no fue agradable", comenzó.

“Tuve una gran largada, salí sexto de la primera curva, pero me encontré a Max (Verstappen) volviendo a la pista y tuve que pararme en los frenos, lo que me hizo perder 5 o 6 posiciones, y toda la ventaja que había obtenido”, explicó el francés.

gasly miami1 Golpe, susto y final prematuro. X @F1

“No estaba preocupado porque se que teníamos el ritmo para remontar fácilmente. La pena es haber dejado tantos puntos en un fin de semana donde estábamos bastante por delante del resto de la zona media”, cerró.