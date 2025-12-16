Con doblete de Garnacho, Chelsea venció 3-1 a Cardiff y se metió en semifinales de la Carabao Cup

Con dos goles de Alejandro Garnacho (uno asistido por Facundo Bounanote) y otro de Pedro Neto, Chelsea superó al Cardiff por los cuartos de la Copa de la Liga.

Alejandro Garnacho marcó este martes su primer doblete con Chelsea y fue decisivo en la clasificación a semifinales de la EFL Cup. El equipo de Enzo Maresca superó por 3-1 al Cardiff City en Gales, en un partido más trabajado de lo esperado ante un rival de la tercera división.

Los Blues sufrieron durante largos pasajes y les costó encontrar claridad, especialmente en el primer tiempo. El cero se mantuvo hasta el inicio del complemento, cuando un error marcado del local destrabó el encuentro.

El primer gol de Garnacho con asistencia de Bounanotte para el 1-0 de Chelsea



Dylan Lawlor falló en la salida, Facundo Buonanotte capturó la pelota limpia y asistió al Bichito, que definió cruzado ante la salida de Trott para abrir el marcador.

La tranquilidad duró poco. Cardiff City reaccionó y alcanzó el empate con un remate de David Turnbull, lo que volvió a complicar al conjunto londinense. Recién a ocho minutos del final, logró inclinar definitivamente el partido con un disparo cruzado de Pedro Neto que, tras un leve desvío, se transformó en el 2-1.

Ya con espacios y el rival volcado en ataque, Garnacho sentenció la historia. El joven extremo de 21 años encaró por el vértice izquierdo y sacó un derechazo para sellar el 3 -1 definitivo y firmar su primer doblete desde su llegada al club.