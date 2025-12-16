Fin de la novela: tras nuevas renuncias masivas, San Lorenzo confirmó la acefalía

Luego de una reunión interminable, finalmente se confirmó la acefalía en San Lorenzo después de que renunciaran todos los dirigentes menos cinco.

San Lorenzo se encuentra sumido en la peor crisis institucional de su gloriosa historia. Este martes hubo una reunión de la Comisión Directiva para decidir el futuro del club. La misma estaba pactada para las 11, y terminó finalizando cerca de las 22. Mientras tanto, los hinchas azulgranas se movilizaron al Nuevo Gasómetro para alzar su voz.

Tras lo que fue un reunión interminable, ya llegando al final del día los socios del Ciclón tuvieron la respuesta que tanto querían por parte de los dirigentes: con una nueva ola de renuncias masivas, volvió a declararse la acefalía, como ya había sucedido en septiembre, antes de que la Justicia la dejara sin efecto.

Marcelo Moretti fue uno de los 5 dirigentes que no renunciaron marcelo moretti Marcelo Moretti y un silencio que preocupa. Instagram @moretti_cuervo Casi todos los que participaron del cónclave decidieron renunciar. Hubo solo 5 que no quisieron dar un paso al costado, aunque no modificaron la resolución final: Marcelo Moretti -tal como lo había anticipado durante la tarde-, Néstor Ortigoza, Sergio Constantino, Christian Evangelista y Alejandro Tamer.

Lo que se viene ahora en San Lorenzo es la conformación de una CD transitoria, lo que estará a cargo de la Asamblea, para poder llamar a elecciones anticipadas. El mencionado quinteto, entre los que se encuentran el ahora expresidente y el exmediocampista paraguayo, podrán presentarse a las mismas, mientras que los que renunciaron no podrán formar parte de un nuevo mandato.