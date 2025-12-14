San Lorenzo convocó a una reunión clave y definirá la sede a último momento por "seguridad"

San Lorenzo , a través de su presidente Marcelo Moretti , convocó a una reunión de Comisión Directiva para este martes a las 11:00, un encuentro que se realizará en un lugar que será informado con 24 horas de anticipación por cuestiones "de seguridad".

La citación alcanza a todos los dirigentes que habían presentado su renuncia durante el intento de acefalia , proceso que posteriormente fue anulado. De esta manera, deberán asistir al cónclave pese a haber dado un paso al costado en aquel momento.

REUNIÓN CONVOCADA Marcelo Moretti convocó a una reunión de comisión directiva en #SanLorenzo para el martes a las 11 La sede se confirmará 24hs antes por “motivos de seguridad” y piden “reserva” a los convocados. pic.twitter.com/7rQuB3WPzG

La convocatoria se da en un contexto institucional delicado, con el objetivo de reordenar el funcionamiento interno del club luego de los episodios que derivaron en una profunda crisis dirigencial.

San Lorenzo quedó sin posibilidad de firmar ni aprobar pagos, renovaciones ni trámites clave. La entidad “azulgrana” perdió capacidad operativa tras la licencia de su protesorera, Carina Farías, y la ausencia de un secretario, luego de la renuncia de Leandro Goroyesky.

Esta situación dejó al presidente Marcelo Moretti sin firmas habilitadas, lo que provocó un bloqueo institucional que impide avanzar con decisiones administrativas básicas mientras se aguarda la realización de la reunión de Comisión Directiva.

Marcelo Moretti, citado por la Justicia

En paralelo a la crisis interna, el presidente de San Lorenzo fue citado, junto a otros ocho dirigentes del club, al Ministerio Público Fiscal de la Capital Federal. La convocatoria judicial se realizó “a fin de ponerlos en conocimiento de los hechos que se le imputan y las pruebas obtenidas en su contra”.

La citación está vinculada a la falta de realización de una reunión de Comisión Directiva que había sido solicitada por la Justicia el pasado 9 de octubre, un hecho que agravó el escenario institucional que atraviesa actualmente el club.