Un hincha de San Lorenzo denunció que fue atropellado por la camioneta que trasladaba a Marcelo Moretti
El hecho ocurrió en las inmediaciones del estadio de San Lorenzo, luego de una reunión que pasó a cuarto intermedio por citaciones judiciales.
Un hincha de San Lorenzo denunció que la camioneta que trasladaba a Marcelo Moretti, presidente del club, lo atropelló cuando se retiraba del Nuevo Gasómetro tras una reunión de Comisión Directiva. El hecho se produjo en las inmediaciones del estadio Pedro Bidegain, luego del cónclave dirigencial.
Según el testimonio del denunciante, el mandatario azulgrana viajaba como acompañante en el vehículo que embistió a un joven que circulaba en bicicleta por la zona. La reunión, que se desarrollaba en el palco oficial, se interrumpió cerca del mediodía y pasó a un cuarto intermedio.
Te Podría Interesar
El hincha, identificado como Lucas, aseguró haber radicado la denuncia ante efectivos de la Policía de la Ciudad que se encontraban en el estadio. Además, señaló que tras el incidente le fue retirada la bicicleta en el lugar.
Crisis en San Lorenzo: qué pasó con la reunión
La reunión de Comisión Directiva de San Lorenzo tenía como objetivo tratar definiciones clave sobre el futuro institucional del club, pero se suspendió debido a que nueve dirigentes —incluido Marcelo Moretti— debían presentarse a declarar ante la Justicia porteña. La citación se debe al presunto incumplimiento del plazo de 15 días para convocar al encuentro.
El cónclave, previsto originalmente para las 11, se levantó cerca del mediodía y se resolvió retomarlo a partir de las 17, según informaron fuentes cercanas a la dirigencia. La solicitud de pasar a cuarto intermedio fue realizada por el propio presidente alrededor de las 12, teniendo en cuenta que a las 13 estaba prevista la comparecencia judicial.
Además de Moretti, debían declarar Martín Cigna, Julio Lopardo, Andrés Terzano, Uriel Barros, Mateo Sagardoy, Carina Farías, Alejandro Tamer y Leandro Goroyesky, en una causa vinculada a supuestas irregularidades en la convocatoria a reuniones de Comisión Directiva.
Al llegar a la Fiscalía ubicada en el barrio porteño de San Telmo, Marcelo Moretti fue abordado por la prensa y descartó una renuncia inmediata al cargo. “Seguimos, seguimos”, expresó de manera escueta ante los periodistas.
En este contexto, comenzaron a circular versiones dentro del mundo San Lorenzo que indican que, al menos por el momento, no se produciría una nueva acefalía. Según esos trascendidos, Moretti evalúa solicitar una licencia por dos años y que la presidencia quede en manos de Sergio “Chiche” Constantino hasta 2027, manteniendo el actual esquema dirigencial.