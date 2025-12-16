Un hincha de San Lorenzo denunció que fue atropellado por la camioneta que trasladaba a Marcelo Moretti

Un hincha de San Lorenzo denunció que la camioneta que trasladaba a Marcelo Moretti , presidente del club, lo atropelló cuando se retiraba del Nuevo Gasómetro tras una reunión de Comisión Directiva. El hecho se produjo en las inmediaciones del estadio Pedro Bidegain, luego del cónclave dirigencial .

Según el testimonio del denunciante, el mandatario azulgrana viajaba como acompañante en el vehículo que embistió a un joven que circulaba en bicicleta por la zona. La reunión, que se desarrollaba en el palco oficial, se interrumpió cerca del mediodía y pasó a un cuarto intermedio.

El hincha, identificado como Lucas, aseguró haber radicado la denuncia ante efectivos de la Policía de la Ciudad que se encontraban en el estadio. Además, señaló que tras el incidente le fue retirada la bicicleta en el lugar.

La reunión de Comisión Directiva de San Lorenzo tenía como objetivo tratar definiciones clave sobre el futuro institucional del club, pero se suspendió debido a que nueve dirigentes —incluido Marcelo Moretti— debían presentarse a declarar ante la Justicia porteña. La citación se debe al presunto incumplimiento del plazo de 15 días para convocar al encuentro.

Un hincha de San Lorenzo aseguró que fue atropellado tras la reunión dirigencial

El cónclave, previsto originalmente para las 11, se levantó cerca del mediodía y se resolvió retomarlo a partir de las 17, según informaron fuentes cercanas a la dirigencia. La solicitud de pasar a cuarto intermedio fue realizada por el propio presidente alrededor de las 12, teniendo en cuenta que a las 13 estaba prevista la comparecencia judicial.

Además de Moretti, debían declarar Martín Cigna, Julio Lopardo, Andrés Terzano, Uriel Barros, Mateo Sagardoy, Carina Farías, Alejandro Tamer y Leandro Goroyesky, en una causa vinculada a supuestas irregularidades en la convocatoria a reuniones de Comisión Directiva.

marcelo moretti Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo. Instagram @moretti_cuervo

Al llegar a la Fiscalía ubicada en el barrio porteño de San Telmo, Marcelo Moretti fue abordado por la prensa y descartó una renuncia inmediata al cargo. “Seguimos, seguimos”, expresó de manera escueta ante los periodistas.

En este contexto, comenzaron a circular versiones dentro del mundo San Lorenzo que indican que, al menos por el momento, no se produciría una nueva acefalía. Según esos trascendidos, Moretti evalúa solicitar una licencia por dos años y que la presidencia quede en manos de Sergio “Chiche” Constantino hasta 2027, manteniendo el actual esquema dirigencial.