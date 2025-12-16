La durísima crítica de Mauricio Macri a la gestión de Riquelme en Boca: "Está destrozando al club"

Tras quedar eliminado hace una semana ante Racing, Boca Juniors despidió un nuevo año sin títulos. La última vez que gritó campeón fue con la Supercopa Argentina 2022, disputada en marzo de 2023, y aún no ha podido hacerlo desde que Juan Román Riquelme asumió como presidente en diciembre de ese año, sequía que su oposición no deja de remarcar.

Mauricio Macri, su principal adversario político, y cuya enemistad viene desde que uno era dirigente y el otro era jugador, ha esgrimido muchas críticas en todos estos años. Y en las últimas horas, en una entrevista que concedió a a Laca Stream, destrozó su gestión y su forma de manejar el club.

"En una empresa, en una universidad, en un club, en un país, si la institución no está por encima de las personas, se va todo al demonio; no hay ley", comenzó a argumentar el expresidente de la nación. Entonces, apuntó directamente contra Román: "Nadie es más importante que el club, y Riquelme se cree más importante que Boca. Está destrozando al club, porque cuando uno se cree arriba de algo tan importante, termina haciendo daño".

En ese sentido, comparó la gestión actual con la suya, la cual se extendió de 1995 a 2007: "Cuando llegué tuve muchas discusiones con el Colo Mac Allister, Navarro Montoya, Gamboa, el Beto Márcico... Yo les dije que eran empleados y ellos creían que eran los dueños de Boca porque había estado este personaje incorregible de (Carlos) Heller, banquero y comunista, una cosa rarísima. Entonces les había metido en la cabeza que eran socios de Boca. Les hacía el cuento de que les dividía la mitad de los premios y después les hacía la cuenta mal", relató, para diferenciarse.