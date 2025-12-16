Cuál es la situación de Paulo Dybala en Roma y por qué Boca se ilusiona

El nombre de Paulo Dybala volvió a ganar fuerza en el mundo Boca Juniors a partir de su presente deportivo en Roma y de la incertidumbre que rodea a su continuidad en el club italiano. El delantero argentino perdió protagonismo en el equipo y esa situación abrió una puerta que hasta hace poco parecía cerrada .

En el Xeneize reconocen que el interés es concreto, aunque manejado con cautela. “Es un sueño y una ilusión”, había expresado Marcelo Delgado al referirse a la posibilidad de sumar a la Joya en el corto o mediano plazo, una declaración que volvió a encender la expectativa de los hinchas.

El escenario actual está marcado por la falta de continuidad del atacante, una seguidilla de lesiones y la ausencia de negociaciones para extender su contrato, que vence en junio de 2026. Según La Gazzetta dello Sport, Roma no avanzó en una renovación, un dato clave que cambió el panorama.

Con este contexto, Boca entiende que se le presenta una oportunidad difícil de repetir. Por eso, ya hubo contactos iniciales con el entorno de Dybala para conocer su predisposición y evaluar alternativas de cara al futuro inmediato.

La postura del club es firme: no está dispuesto a comprar el pase ni a asumir un contrato fuera de su presupuesto. La idea es esperar que el futbolista pueda negociar su salida del conjunto italiano, ya sea en el mercado de enero o una vez que quede en libertad de acción.

paulo dybala Boca sigue de cerca a Paulo Dybala y define si puede avanzar en el próximo mercado. Instagram @paulodybala

En la Ribera saben que los tiempos ideales apuntan a mediados del próximo año, aunque no descartan un movimiento anticipado si el jugador continúa sin minutos. La intención deportiva es clara: contar con Dybala desde el arranque de la Copa Libertadores.

La cuestión económica

Otro punto central es el aspecto salarial. Boca no puede igualar lo que el delantero percibe actualmente en Roma y confía en que el propio jugador “ceda” para adaptarse a la realidad del fútbol argentino, tal como ocurrió con Leandro Paredes en el último mercado de pases.

No pasó desapercibida la reciente presencia de Paredes en el Estadio Olímpico ni su encuentro con el cordobés, un gesto que muchos interpretaron como un posible guiño. En el club entienden que el factor emocional también puede jugar un rol decisivo.

Paredes dejó su mensaje de apoyo para Dybala. Foto: Instagram @leoparedes20 Paredes, actual referente de Boca, comparte una gran amistad con Paulo Dybala. Foto: Instagram @leoparedes20

“Ojalá podamos hacer el esfuerzo, más allá de si existe la posibilidad. Lo único que sé es que su contrato vence en junio de 2026. Se evaluará y veremos qué sucede”, sostuvo Delgado en declaraciones recientes, dejando abierta la puerta a una negociación.

El presente futbolístico de Paulo Dybala en Roma

Este lunes, Roma superó 1-0 a Como en el Estadio Olímpico y Dybala volvió a ser suplente por cuarto partido consecutivo. En la previa, Gian Piero Gasperini había sido cauto al referirse a su estado: “Veremos cómo está. Ha tenido un momento positivo, pero el fútbol actual no te permite estar en condiciones precarias. Cuando está bien, no tengo ninguna duda”.

A diferencia de encuentros anteriores, el entrenador no le dio minutos desde el banco. Tras el partido, volvió a elogiarlo y dejó abierta la chance de su regreso ante Juventus. “Esto debe ser un estímulo para Paulo, que es un jugador extraordinario. Cuando está bien y juega, regatea y dispara, no hay nadie en Italia con su calidad. Quizás esté listo para el domingo, veremos cómo entrena”, afirmó.

Las estadísticas del segundo semestre reflejan las dificultades que atravesó: 13 partidos jugados, 696 minutos en cancha, dos goles y una asistencia. Números lejanos a su jerarquía, que explican por qué su nombre vuelve a sonar con fuerza en Boca y por qué el sueño, esta vez, parece más cercano.