La nueva pista del padre de Paredes sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca: "Todo a..."

Tras la bomba que soltó post Superclásico, Daniel Paredes volvió a hablar sobre la chance de que Dybala juegue en el Xeneize y fue muy contundente. Qué dijo.

La frase bomba que soltó Daniel Paredes, padre de Leandro, tras el triunfazo de Boca en el Superclásico ante River del pasado 9 de noviembre, donde aseguró que Paulo Dybala iba a vestirse de azul y oro, generó mucha ilusión en el pueblo xeneize. Y a casi un mes de esa declaración, el familiar más directo del campeón del mundo volvió a dar pistas sobre el posible arribo de la Joya al club de la Ribera.

Luego del 2-0 ante el Millonario por la fecha 15 del Torneo Clausura, y en medio de la euforia por los festejos, el papá del ex Roma y PSG aseguró sin vueltas que la Joya iba a jugar en Boca en un futuro. "Yo sé cosas, sé que Paulo quiere venir. Tiene corazoncito de Boca. Escuché una conversación entre ellos, y Paulo le dijo que venía", lanzó en diálogo con Julio Pavoni en el programa Cadena Xeneize, por Radio Continental.

"Paulo va a venir, van a jugar juntos. La nena -la Joya y Oriana Sabatini están esperando una hija- va a ser hincha de Boca y lo va a ver a su papá en la Bombonera jugando para Boca", continuó relatando Daniel Paredes en aquel momento.

Paulo Dybala convirtió uno de los tres goles de la Roma ante Udinese. Foto: EFE Paulo Dybala convirtió uno de los tres goles de la Roma ante Udinese. Foto: EFE La nueva revelación de Daniel Paredes sobre la chance de Dybala a Boca Consultado nuevamente por esta posibilidad que él mismo abrió, en la previa al partido ante Argentinos dejó una nueva pista al respecto. Si bien esta vez fue mucho más cauto con las palabras, dejó intacta la ilusión con otra frase contundente. "Todo a su tiempo", sentenció el padre del capitán del Xeneize en charla con Radio La Red.