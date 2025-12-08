El empresario y su pareja se casaron por civil y luego celebraron junto a diferentes famosos en un conocido local bailable de Buenos Aires.

La celebración por el casamiento de Juan Cruz Ávila se llenó de famosos.

Juan Cruz Ávila y María Guastavino tuvieron una noche soñada luego de dar el "Sí, quiero" en el registro civil. El empresario y la psicológa decidieron realizar la celebración por su boda en un icónico local bailable de Buenos Aires y famosos como Mauricio Macri y Baby Etchecopar llegaron al lugar.

Se trata del reconocido boliche Tequila, donde famosos como Pampita, Mauro Icardi, han asistido para pasar tiempo con amigos y divertirse. El lugar estuvo ambientado con telas rojas y los invitados transitaron por una alfombra deslumbrante del mismo color.

María llegó con un hermoso vestido blanco mientras que Juan Cruz Ávila optó por un traje de color negro con camisa blanca y corbata negra. Entre los invitados a la fiesta de casamiento, quienes se destacaron, además del expresidente y el conductor de A24, fueron Daniel Hadad, Ignacio Ortelli, Rubén Rabanal, Ángel de Brito, Eduardo Feinmann, entre otros.

Juan Cruz Ávila se casó con María Guastavino De Mauricio Macri a Baby Etchecopar: las figuras que asistieron a la fiesta de casamiento de Juan Cruz Ávila Además, contó con un show exclusivo de Luck Ra, el cantante cordobés del momento y quien fue el jurado ganador de la edición 2025 de La Voz Argentina. También se llevó adelante un show drag.

@rsfotosOK-16794 Juan Cruz Ávila y María Guastavino. Foto: RS Fotos. El productor dialogó con Teleshow y expresó que "Hace mucho venimos planeando esto. Tenemos con Mery dos hijos, Facundo y Lucas, y mi hija Malena también. Somos una familia de cinco, muy unidos. Nos faltaba dar este paso, que habíamos postergado por la pandemia y otras cosas".