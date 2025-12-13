Atento, Ayude: la figura de San Lorenzo que está muy cerca de dejar el club
Un futbolista clave del San Lorenzo de Damián Ayude está a un paso de emigrar a los Estados Unidos. ¿Cuánto dinero le ingresaría al club?
Mientras la situación dirigencial sigue agravando su crisis, San Lorenzo se prepara para afrontar un 2026 en el que volverá a competir internacionalmente en la Copa Sudamericana. No obstante, de cara a la próxima temporada, Damián Ayude sabe que perderá a varias de sus figuras.
Uno de ellos es Johan Romaña, quien está muy cerca de irse al fútbol árabe. Al colombiano también se le podría sumar Elías Báez, futbolista clave durante todo el 2025 y que estuvo en la órbita de River para reforzar el lateral izquierdo.
A pesar de que el interés del Millonario estuvo, los de Gallardo intentaron avanzar por otros nombres (Román Vega y Julio Soler) y lo del futbolista de 21 años se enfrió. Esto lo aprovechó el Atlanta United del Tata Martino que tiene negociaciones avanzadas por el jugador oriundo de la localidad de Rafael Castillo.
El Atlanta United a un paso de llevarse a Elías Báez, figura de San Lorenzo
En San Lorenzo buscan que el club de la MLS pague alrededor de 4.000.000 de dólares por el 80% del pase del defensor, y están a la espera de una propuesta oficial proveniente del norte del continente.
Si las negociaciones avanzan positivamente, Báez se unirá al equipo dirigido por el Tata Martino, que actualmente no cuenta con futbolistas argentinos en su plantel, aunque en el pasado tuvo varios, entre ellos tres que también pasaron por el Ciclón: Tito Villalba, Eric Remedi y Fernando Meza.