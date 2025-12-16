Orgullo nacional: la espectacular chilena de Santiago Montiel ganó el premio Puskás al mejor gol de 2025
Por su golazo de chilena de afuera del área, el delantero de Independiente fue galardonado por la FIFA en la gala de los The Best.
Este martes, en la gala de los The Best, se confirmó una noticia que celebra todo el fútbol argentino: Santiago Montiel se quedó con el premio Puskás al mejor gol de 2025 a nivel mundial. El delantero de Independiente fue galardonado por su impresionante chilena de afuera del área ante Independiente Rivadavia.
