¡Atento, Independiente! El golazo de chilena de Santiago Montiel fue nominado al Premio Puskás 2025

El delantero de Independiente, Santiago Montiel, fue seleccionado entre los once candidatos al prestigioso Premio Puskás 2025.

El gol de Montiel, entre los mejores del año según la FIFA.

La FIFA anunció este jueves la lista de nominados al Premio Puskás 2025, que reconoce al mejor gol de la temporada, y el argentino Santiago Montiel, delantero de Independiente, figura entre los once seleccionados. Su impresionante chilena, convertida el 11 de mayo de 2025 en la victoria del “Rojo” frente a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Apertura, fue considerada una de las mejores conquistas del año a nivel mundial.

El golazo de Santiago Montiel A los 57 minutos de aquel partido, disputado en el estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini, Montiel aprovechó un rebote en el borde del área y, sin dejarla caer, ensayó una chilena perfecta que superó al arquero Ezequiel Centurión.

El gol de chilena de Santiago Montiel, nominado al premio Puskás de la FIFA 2025 El gol de chilena de Santiago Montiel, nominado al premio Puskás de la FIFA 2025 El gol selló la clasificación de Independiente a los cuartos de final y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde fue elogiado por hinchas, colegas y medios deportivos internacionales.

Cómo se elige al ganador del Puskás 2025 El Premio Puskás evalúa los mejores goles anotados entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. Los hinchas pueden votar a través del sitio oficial FIFA.com, eligiendo sus tres goles favoritos. El primero otorga cinco puntos, el segundo tres y el tercero uno. El resultado final combinará el voto del público con el de un jurado integrado por leyendas del fútbol mundial.

La fecha de la ceremonia de los Premios The Best 2025, donde se entregará el Puskás, aún no fue confirmada por la FIFA. Montiel comparte nominación con estrellas internacionales como Declan Rice (Arsenal), Lamine Yamal (Barcelona) y Alessandro Deiola (Cagliari).