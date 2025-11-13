Uno x uno: quiénes son los jugadores de la Lepra que ganaron la Copa Argentina y la Primera Nacional

En los últimos dos años, Independiente Rivadavia vivió los momentos más gloriosos de su historia reciente. En 2023 conquistó la Primera Nacional y en 2025 levantó la Copa Argentina , hazañas que lo consagraron como uno de los equipos más destacados y de mayor crecimiento de los últimos tiempos en el fútbol argentino. Entre las figuras de ambos hitos hay cinco nombres que quedaron grabados en la memoria azul.

Dichos jugadores fueron los afortunados que estuvieron presentes tanto en el ascenso como en la conquista nacional. Cómo ha sido su estadía en la Lepra hasta ahora y qué pasará con su futuro, se quedan o se van.

El paraguayo Alex Arce fue sinónimo de gol desde su llegada a Independiente Rivadavia. En 2023 anotó 26 tantos y fue el máximo artillero de la Primera Nacional , pieza fundamental del histórico ascenso. Tras su exitoso paso por Liga de Quito, regresó al club en julio de 2025 y firmó contrato hasta 2028.

En la Copa Argentina 2025 no fue parte de los primeros partidos frente a Estudiantes de Buenos Aires ni Platense, pero su retorno fue determinante. En los octavos ante Central Córdoba asistió a Cardillo para el 2-1 final y en la gran final frente a Argentinos Juniors marcó el primer gol, abriendo el camino al título.

Arce también fue titular en el choque frente a River Plate por las semifinales de Copa Argentina , donde demostró su peso ofensivo en los duelos más exigentes. Con 49 partidos y 32 goles oficiales con la camiseta azul, su nombre quedó grabado en la historia como uno de los máximos ídolos de la Lepra y será pieza clave del plantel en 2026 con el desafío de disputar la Copa Libertadores.

Diego Tonetto: emblema de resiliencia

El volante Diego Tonetto es un ejemplo de perseverancia y compromiso con Independiente Rivadavia. En su segundo ciclo, iniciado en 2022, ha acumulado 96 partidos y un gol, pero su presencia fue mucho más simbólica que estadística. En 2023 fue un habitual del once de Berti y en 2025, pese a tener menos minutos, se mantuvo siempre a disposición.

Diego Tonetto campeón Copa Argentina 2025 Diego Tonetto se ganó el cariño de la gente con su entrega y compromiso. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Durante la Copa Argentina, fue suplente frente a Estudiantes, Platense, Central Córdoba y Tigre, pero ingresó en los minutos finales contra River y Argentinos Juniors. Es decir, que junto con Arce fueron los únicos que tuvieron partición en las dos finales que marcaron la historia del club.

En declaraciones recientes a medios mendocinos, Tonetto dejó entrever que su futuro podría estar lejos del Parque, aunque destacó que le encantaría estar en un año más que atractivo para el azul. Su salida marcaría el cierre de una etapa de entrega y constancia en la Lepra.

Luciano Abecasis: un capitán que se despidió con gloria

El defensor Luciano Abecasis, referente de la defensa leprosa, se retiró del fútbol con un título en sus manos. A los 35 años, el “Chiqui” anunció su retiro tras el último partido en el Gargantini frente a Central Córdoba, donde fue homenajeado con una plaqueta y un cuadro con su camiseta.

La Lepra festejó el título (9) Abecasis levantó la Copa Argentina ante toda la gente leprosa en el Gargantini. Alf Ponce Mercado / MDZ

Abecasis disputó 58 partidos y marcó 3 goles en sus tres años con la institución. Fue uno de los capitanes del ascenso en 2023, se mantuvo en 2024 y aunque perdió continuidad en 2025, nunca dejó de estar. En la Copa Argentina integró el banco ante Estudiantes y Platense, siendo parte del plantel campeón.

Según confirmó el presidente Daniel Vila, Abecasis seguirá vinculado al club en una nueva función. Su retiro deja una huella de profesionalismo y compromiso que lo convierten en un símbolo de esta era dorada.

Victorio Ramis: referente del sacrificio y la entrega

El delantero Victorio Ramis representa la entrega leprosa en su máxima expresión. Autor de goles decisivos en el ascenso de 2023, extendió su contrato en enero de 2025 hasta 2026. Sin embargo, una dura lesión sufrida el 27 de marzo ante Racing lo marginó gran parte del año.

Victorio Ramis con la copa de campeón. Foto: Fabián Salamone /MDZ Victorio Ramis con la copa de campeón de la Primera Nacional 2023. Fabián Salamone /MDZ

Tras meses de recuperación, volvió al banco de suplentes en la final de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors y nuevamente en el torneo local frente a Central Córdoba, en la penúltima fecha del Clausura. Su regreso fue celebrado por el plantel y la hinchada.

Ramis jugó 68 partidos y anotó 9 goles con la camiseta azul. Pese a que su situación contractual con Independiente está por verse, el Pipe buscará en 2026 recuperar ritmo y continuidad.

Santiago Flores: un campeón silencioso

El joven Santiago Flores fue parte de la formación que logró el ascenso en 2023, donde disputó 18 partidos y sumó minutos en la final. En 2025, aunque no tuvo participación en la Copa Argentina, integró el plantel y se adjudicó el título nacional.

Santiago Flores Independiente Rivadavia Santiago Flores sumó un puñado de minutos este 2025 con la camiseta de Independiente Rivadavia y deberá volver a Estudiantes para 2026. Instagram

Flores solo fue al banco en la semifinal ante River y su cesión con Independiente Rivadavia concluye a fines de 2025. En la temporada actual jugó tres partidos tras su regreso al club, pero no logró continuidad.

El defensor deberá volver a Estudiantes de La Plata, dueño de su pase, y su futuro dependerá de las decisiones del cuerpo técnico y del club platense. Pese a los pocos minutos, su nombre figura entre los campeones de una de las páginas más felices del club mendocino.