Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, fue atacado a huevazos ¡por su tío! en la presentación de su libro

Luis Rubiales, ex líder de la Real Federación Española de Fútbol, suspendido por su beso no consentido a Jenni Hermoso en 2023, fue agredido con huevos.

Le lanzaron huevos a Luis Rubiales en la presentación de su libro.

En videos difundidos en redes sociales se ve a Rubiales, sentado con camiseta blanca y americana oscura, cuando un hombre desde el público le lanza al menos tres huevos, uno de los cuales impacta en su espalda.

Los huevazos a Luis Rubiales en la presentación de su libro Los huevazos a Luis Rubiales en la presentación de su libro El ex dirigente se levantó e intentó perseguir al agresor, que fue reducido por asistentes al acto. Tras el incidente, la presentación continuó con normalidad. Según trascendió en las horas posteriores, se habría identificado al hombre que lanzó los huevos como un tío del exdirigente deportivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/partidazocope/status/1989054375302689029?s=20&partner=&hide_thread=false ÚLTIMA HORA I El hombre que ha agredido a Luis Rubiales es su tío, que se encuentra detenido por la Policía Nacional



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/iaVcNGbPT9 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 13, 2025 Rubiales había reaparecido días antes en televisión, en el programa El Chiringuito, en donde volvió a defender su inocencia y aseguró que el beso a Hermoso fue “consentido”, denunciando una supuesta campaña en su contra.

El ex directivo también enfrenta una causa por presunta corrupción vinculada al contrato para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita, en medio de una creciente controversia pública que vuelve a situarlo en el centro del debate mediático