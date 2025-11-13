La llamativa promesa de Cucurella si España se consagra campeona del Mundial 2026: "Quizá me haría una..."

El lateral izquierdo del Chelsea hizo una curiosa promesa en caso de que la Selección de España levante el título en Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección de España, líder en el ranking FIFA de selecciones, se perfila como una de las grandes favoritas a consagrarse campeón del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras ganar la Eurocopa en 2024 de la mano de Lamine Yamal, su máxima figura, los dirigidos por Luis De la Fuente pueden asegurar su presencia en el próximo certamen mundialista si vencen a Georgia o Turquía en esta fecha de Eliminatorias Europeas. Sin embargo, para esta doble jornada, la joven estrella del Barcelona fue baja de último momento y a partir de ello se dio un tenso ida y vuelta entre los culés y la RFEF, quien acusó de no comunicarle que su joven estrella se iba a someter a un procedimiento invasivo para tratar su pubalgia.

La llamativa promesa de Marc Cucurella si España gana el Mundial 2026 Por otra parte, mientras los ánimos siguen caldeados, quien salió a hablar sobre la participación de la Roja en la próxima Copa del Mundo es Marc Cucurella. El defensor del Chelsea dialogó en una entrevista con Sport y allí respondió la pregunta sobre qué se haría en el pelo en el caso de consagrarse campeón del mundo en suelo americano.

image Cucurella prometió raparse la cabeza si sale campeón del mundo con España en 2026. Foto: EFE “Buah, buena presión. Se podría optar a todo, no lo diría con la boca muy grande porque luego pasa. El tinte rojo dio suerte...", sentenció, recordando el cambio de look con el que impactó, también por una promesa, luego de consagrarse en la Eurocopa 2024.