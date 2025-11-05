A partir de qué fecha se puede reservar el nuevo SUV de Alpine

Segundo modelo 100% eléctrico de Alpine tras A290 y antes de la futura generación de A110, el nuevo A390 es un SUV estilo fastback de cinco plazas que ofrece una agilidad comparable a la de A110, con una silueta elegante y versátil, respaldada por tecnología de vanguardia.

Introduce una oferta inédita en Alpine : tracción integral, tres motores eléctricos, nueva innovación Alpine Active Torque Vectoring (AATV) y una arquitectura pensada para ampliar sus clientes hacia usos familiares y profesionales.

Diseñada y fabricada íntegramente en Europa, A390 se ensambla en la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé (Francia), sus motores en Cléon y sus baterías en Douai, con celdas producidas en Europa. Incorpora también equipamientos de alto valor, como neumáticos Michelin exclusivos y sistema de audio Devialet.

Disponible desde 67.500 euros, el Alpine A390 GT desarrolla 400 HP. Al igual que la versión GTS, está equipada con tres motores fabricados en la planta de Cléon (Francia): uno delantero con rotor bobinado y dos traseros síncronos con imanes permanentes, uno por cada rueda.

Su tracción integral y el sistema Alpine Active Torque Vectoring (AATV), patentado por Alpine , optimizan la distribución del par para una experiencia de conducción superior. Con una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos y una autonomía de hasta 555 km en ciclo WLTP gracias a su batería de 89 kWh útiles, A390 GT combina placer de conducción y viajes largos.

El diseño exterior destaca por una carrocería sport fastback con firma luminosa LED Alpine, faros matriciales adaptativos y llantas de aleación diamantadas de 20 pulgadas con neumáticos Michelin Sport EV. En el interior combina Alcantara y cuero Nappa, asientos deportivos Alpine con Alcantara perforada, calefactados y con ajustes eléctricos, volante inspirado en la Fórmula 1 y un ambiente luminoso personalizable.

El confort se refuerza con climatización bizona, sistema de audio premium Devialet de alta fidelidad con 13 parlantes, interfaz digital conectada con pantalla de 12 pulgadas que incluye Alpine Portal con Google integrado y 10 GB de datos mensuales en servicios conectados y aplicaciones durante 5 años para los primeros clientes (hasta junio de 2026), además de múltiples ayudas a la conducción (control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia, cámara 360°, seis airbags, detector de fatiga).

Disponible para pedidos a partir de comienzos de 2026 desde 78.000 euros, el Alpine A390 GTS equipará de serie con tracción integral y tres motores que suman una potencia de 470 HP y 824 Nm de par. Esta configuración permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y una velocidad máxima de 220 km/h.

Estas prestaciones, impresionantes para un vehículo de este segmento, se mantienen accesibles para un amplio público gracias a la tecnología embarcada por Alpine y al equilibrio natural y progresivo del vehículo. Además, el placer de conducción Alpine se experimenta a diario, incluso sin alcanzar el máximo rendimiento.

El diseño exterior se distingue por llantas de aluminio de 21 pulgadas tipo “Snowflake” en acabado negro brillante, equipadas con neumáticos Michelin Pilot Sport 4S específicos. También cuenta con pinzas de freno delanteras monobloque de 6 pistones pintadas en color rojo (disponibles en color azul como opción). Existe la posibilidad de optar por llantas de 20'' para maximizar la autonomía.

Gracias a desafíos inspirados en el ADN deportivo de Alpine, los usuarios pueden perfeccionar su técnica de conducción. La aplicación móvil, disponible desde diciembre de 2025, permite seguir en tiempo real los tiempos por vuelta, fuerzas G laterales, aceleraciones, frenadas, distribución de par y temperaturas, para una experiencia dinámica y conectada.

Cuándo estará disponible el nuevo Alpine A390

Los pedidos de A390 se abrirán el próximo 4 de noviembre en España. A partir de esa fecha, los titulares del Alpine A390 Première Pass tendrán prioridad para solicitar una unidad en versión GT antes de la apertura de pedidos general el 18 de noviembre. La versión GTS estará disponible para pedidos a comienzos de 2026.

Las primeras unidades estarán disponibles para en las Alpine Store españolas a finales de 2025 y las entregas a clientes comenzarán a principios de 2026.