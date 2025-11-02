El impactante mano a mano que Franco Colapinto le ganó a Gasly y que sorprendió a más de uno

Franco Colapinto logró imponerse a Pierre Gasly en nueve de las once carreras analizadas, destacando su consistencia dentro de Alpine.

El argentino Franco Colapinto sigue generando impacto dentro del equipo Alpine en la Fórmula 1. De acuerdo con un informe publicado por el medio especializado Delta Data, el joven piloto logró superar en ritmo de carrera a su compañero Pierre Gasly en nueve de las once competencias que compararon.

El estudio, centrado en las actuaciones de ambos corredores, cotejó su desempeño en condiciones de aire limpio, es decir, sin influencia del tráfico ni estrategias de boxes que alteraran los tiempos por vuelta.

colapinto gasly Franco Colapinto logró imponerse a Pierre Gasly en nueve de las once carreras analizadas por Delta Data. X Un margen pequeño, pero determinante Según el informe, Colapinto fue en promedio 0,035% más rápido que Gasly a lo largo del campeonato. Aunque el número parezca insignificante, en Fórmula 1 esa diferencia equivale a varias décimas por vuelta, lo que se traduce en un rendimiento notable a lo largo de una carrera completa.

Este tipo de análisis permite identificar la velocidad real de los pilotos sin interferencias externas y, en ese aspecto, el argentino mostró una tendencia claramente superior.

Franco Colapinto aplastó a Gasly en ritmo de carrera En el detalle por carrera, Colapinto se impuso en las fechas de Italia (-0,181%), Canadá (-0,019%), Austria (-0,068%), Hungría (-0,231%), Italia 2 (-0,052%), Azerbaiyán (-0,023%), Singapur (-0,103%), Estados Unidos (-0,028%) y México (-0,219%). Por su parte, Gasly solo logró marcar mejores tiempos en España (-0,272%) y Bélgica (-0,268%).