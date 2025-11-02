El futuro de Franco Colapinto podría definirse en el escenario donde Carlos Reutemann comenzó su leyenda

El Gran Premio de Brasil siempre ha tenido un sabor especial para la Argentina. El próximo fin de semana, en Interlagos , los ojos estarán puestos en Franco Colapinto , el joven piloto de Alpine que podría recibir la confirmación oficial de su continuidad en la Fórmula 1 para 2026.

Pero antes de que el rugido de los motores vuelva a sacudir San Pablo, es importante recordar que fue en ese mismo circuito, hace 53 años, donde Carlos Reutemann consiguió su primera victoria en la máxima categoría , marcando una huella indeleble en el automovilismo argentino.

Corría marzo de 1972 cuando la Fórmula 1 desembarcó por primera vez en el Autódromo José Carlos Pace, conocido mundialmente como Interlagos. Aquel Gran Premio de Brasil no otorgaba puntos para el campeonato mundial, pero sirvió como ensayo general para el ingreso oficial del país al calendario.

Y el protagonista inesperado de esa jornada fue un joven santafesino que había deslumbrado apenas dos meses antes con una “pole position” en su debut en Buenos Aires: Carlos Alberto “Lole” Reutemann .

A bordo del Brabham BT34, y bajo un sol abrasador, Reutemann mantuvo un ritmo constante detrás del local Emerson Fittipaldi, ídolo de la multitud paulista. Pero a pocas vueltas del final, el Lotus del brasileño sufrió una rotura en la suspensión, abriéndole la puerta al argentino, que heredó el liderazgo y no lo soltó hasta la bandera a cuadros.

“Hacía muchísimo calor y había una multitud. Emerson rompió y gané. No fue una carrera emocionante para el público, pero para mí fue inolvidable”, recordaría años más tarde el propio Reutemann, con su habitual serenidad.

reutemann2 Carlos Reutemann obtuvo su primer triunfo en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil de 1972.

Una victoria que cambió la historia

El 30 de marzo de 1972, Reutemann completó las 37 vueltas al circuito de casi ocho kilómetros en 1h37m16s, a un promedio de 181,6 km/h. Fue una carrera sin grandes sobresaltos, pero cargada de simbolismo: representó el primer triunfo argentino en Brasil y la primera victoria del equipo Brabham bajo la gestión de Bernie Ecclestone, quien tiempo después se convertiría en el hombre más poderoso de la Fórmula 1.

GP de Brasil de 1972, el primer triunfo de Carlos Reutemann en la Fórmula 1 GP de Brasil de 1972, el primer triunfo de Carlos Reutemann en la Fórmula 1

Aunque esa primera carrera no otorgó puntos, marcó el inicio de una relación especial entre Reutemann y Brasil. En total, el “Lole” ganó tres Grandes Premios oficiales en suelo brasileño:

1977 (Interlagos, con Ferrari 312 T2),

1978 (Jacarepaguá, también con Ferrari),

y 1981 (Jacarepaguá, con Williams FW07C), en la recordada jornada del cartel “Jones–Reut”.

Brasil fue, junto con Estados Unidos, el país donde más veces se impuso en su carrera, sumando 12 victorias oficiales entre 1974 y 1981.

De Lole a Franco Colapinto: medio siglo después

Hoy, más de cinco décadas más tarde, Franco Colapinto llega a Interlagos como la nueva esperanza del automovilismo argentino en la Fórmula 1. El piloto de Pilar, que debutó la temporada pasada, cuando sumó sus primeros puntos, busca consolidarse en Alpine mientras sueña con seguir los pasos de sus ídolos.

colapinto alpine Franco Colapinto cada vez más cerca del objetivo de correr en Fórmula 1 durante el 2026. Instagram @alpinef1team

El mismo circuito que vio a Reutemann alcanzar la gloria puede ser el escenario donde Colapinto asegure su futuro en la máxima categoría. Un dato no menor es que, de confirmarse su continuidad durante el 2026, el oriundo de Pilar será el octavo argentino en lograr permanecer en la máxima categoría del automovilismo mundial durante al menos tres temporadas. ¿El anterior? Carlos Reutemann.