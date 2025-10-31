Christian Ledesma opinó sobre el impacto de Franco Colapinto en el automovilismo nacional: "Hay mucha..."

El marplatense analizó el fenómeno que genera Franco Colapinto entre los más jóvenes y destacó su influencia de cara al futuro.

La aparición de Franco Colapinto en la Fórmula 1 renovó el fanatismo de los argentinos por el automovilismo.

Desde su desembarco en la Fórmula 1, Franco Colapinto logró lo que parecía muy lejano: volver a despertar la pasión argentina por la máxima categoría del automovilismo. Pasaron 23 años desde la última participación de un piloto nacional en la F1, y la presencia del joven bonaerense trajo consigo una ola de entusiasmo que trasciende generaciones.

En redes sociales, en clubes, en escuelas y hasta en fiestas infantiles, el “efecto Colapinto” se hace visible. Cada vez son más los niños que tienen como ídolo al piloto argentino, un fenómeno que, lejos de limitarse a la F1, está impulsando también al automovilismo local.

Christian Ledesma analizó el fenómeno Colapinto En la previa de la competencia del Turismo Carretera en Paraná, Christian Ledesma analizó en diálogo con Carburando Radio el fenómeno que generó el piloto de Alpine. “Hay mucha más iniciativa en los chicos. Lo percibo con los nenes en la escuela, más generalmente con los padres que con los propios niños, ya que los adultos son los que incentivan a seguirlo”, comentó el marplatense.

Ledesma reconoció que el crecimiento de la figura de Colapinto no solo devolvió visibilidad internacional al automovilismo argentino, sino que también sembró una semilla en las nuevas generaciones de fanáticos y futuros pilotos.

christian ledesma Christian Ledesma destacó el impacto Franco Colapinto y aseguró que su influencia será clave para el futuro del automovilismo argentino. Instagram @christianaledesma Un efecto con impacto a futuro El excampeón de Turismo Carretera consideró que el efecto real de este fenómeno se apreciará con el paso del tiempo: “Mejoró mucho esa parte y creo que está bueno para el automovilismo que tendremos en 20 o 25 años”, afirmó Ledesma.