El feroz cuestionamiento de un expiloto de Fórmula 1 a Franco Colapinto: "Si Aron tuviera la plata..."

Un expiloto de Williams y McLaren cuestionó a Colapinto sobre si merece ser el segundo corredor de Alpine en la temporada 2026.

Todos los fanáticos y el propio Franco Colapinto están esperando el inminente anuncio de su continuidad en la Fórmula 1 de cara a la temporada 2026. Según varios medios europeos, la próxima semana durante el Gran Premio de Brasil, Flavio Briatore informará que el argentino seguirá corriendo con Alpine y será el compañero de Gasly el próximo año.

El acuerdo que se haría oficial en la previa de la FP1 en Interlagos sería mantener el contrato por 5 años que firmó a comienzos de temporada cuando llegó a 'préstamo' desde Williams. No obstante, en sus inicios no fue el titular sino que estuvo Jack Doohan, pero por sus malos rendimientos en las primeras seis carreras, el empresario italiano lo reemplazó por el pilarense, quien fue de menos a más en lo que va del 2025. El único contendiente que le podría sacar el lugar a FC43 es Paul Aron, el reserva de Alpine.

A pesar de que la gran mayoría de los fanáticos del Gran Circo desean que Franco Colapinto sigue en la Fórmula 1, hay otros como el expiloto colombiano, Juan Pablo Montoya, que no tienen bien visto al pilarense. En una entrevista con AS Colombia, el ex Williams y McLaren se refirió a la posible llegada de su hijo a la Máxima, pero dejó en claro que se necesitan contar con patrocionios y a partir de ese tema lanzó un fuerte cuestionamiento contra el argentino.

"El motivo que Colapinto llegó a Fórmula 1 es que los argentinos se unieron a apoyarlo y eso hizo la diferencia para que le montaran en un Fórmula 1", comenzó el colombiano, ganador de siete grandes premios de F1.