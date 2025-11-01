Con cuatro carreras aún por disputar, Alpine ya sabe cuánto dinero le entregará la Fórmula 1 de cara a 2026.

A falta de las carreras en Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi, Alpine ya tiene una idea del dinero que recibirá por parte de la Máxima pensando en 2026.

Alpine atraviesa una de sus peores temporadas en la historia de la Fórmula 1. El equipo francés tiene el peor monoplaza de la parrilla, pero además el mal trabajo de sus ingenieros, los problemas internos y el bajo rendimiento de sus pilotos en la última parte de la temporada, hacen que se ubiquen en la última posición de la Tabla de Constructores con 20 puntos (todos conseguidos por Pierre Gasly).

Aún restan por disputarse cuatro carreras (GP de Brasil, GP de Las Vegas, GP de Qatar y GP de Abu Dabi) y de cara a lo que se viene, la escudería en donde corre Franco Colapinto intentará sumar puntos para salir del fondo y tomar confianza de cara al 2026, pero eso es complicado, ya que no habrá modificaciones en el A525.

La realidad es que Alpine está concentrando todos sus esfuerzos en la temporada 2026, cuando se producirá el cambio reglamentario más importante en la historia de la Fórmula 1 de un año a otro. Mientras el mundo espera el anuncio de Colapinto como su segundo piloto, dentro del equipo anticipan un cierre de año enfocado en pasar página y planificar al máximo lo que viene.

El dinero que recibirá Alpine tras su rendimiento en 2025 Es por ello que a falta de cuatro Grandes Premios para el cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1, la escudería francesa ya tiene una idea del dinero que la categoría le brindará al final de este año: 60 millones de euros, ya que es lo que se le suele otorgar al último equipo en el campeonato de constructores, y para cada posición que se escala se suman aproximadamente 10 millones extras.