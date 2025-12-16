El Turco Mohamed explotó contra un periodista en pleno festejo por el título de Toluca: "Que me lo venga a decir acá si tiene huevos"
Luego de lograr el bicampeonato en México, Antonio Mohamed protagonizó una intensa pelea con uno de los comunicadores más cuestionados en suelo azteca.
La noche que debía ser puro festejo para Antonio Mohamed en México terminó en polémica. Tras ser campeón del Torneo Apertura 2025 con Toluca, el Turco protagonizó un fuerte cruce mediático que se robó parte de la escena. En plena cancha y frente a las cámaras, el DT argentino explotó contra un reconocido periodista mexicano.
Mohamed cruzó a un periodista mexicano tras el bicampeonato con Toluca
Todavía con la adrenalina del bicampeonato encima (el equipo azteca también se quedó con el Clausura de este año), el exentrenador de Independiente no se guardó nada y apuntó directo contra David Faitelson. “Estuvo muy desubicado, es una mierda. Habló de mi ética y mi moral porque hice un cambio de arquero. Antes de la transmisión. Yo estaba en el vestidor. Que baje y me lo diga acá si tiene huevos”, apuntó, mientras sus jugadores festejaban el título y ante la atenta mirada de la prensa, sorprendidos por su repentina reacción.
El origen del conflicto había sido una crítica previa del periodista a una decisión clave de Mohamed previo a la final. Resulta que Faitelson cuestionó que sacara del equipo a Hugo González, arquero titular de Toluca, tras un error en el partido de ida ante Tigres. En la revancha, el Turco apostó por Luis García bajo los tres palos, una elección que terminó siendo determinante para la consagración.
La filosa respuesta de Faitelson al DT argentino
Lejos de quedarse callado, el polémico periodista mexicano publicó un extenso descargo en redes sociales en el que arremetió contra al DT campeón por las formas de dirigirse hacia su persona. "Cuando uno arriesga con un punto de vista, puede que los ánimos suban de tono. Me da mucha pena que el entrenador campeón del futbol mexicano y uno de los mejores de la historia se haya portado tan majadero, altanero y mal educado“, lanzó.
Como si fuera poco, Faitelson reafirmó los dichos que generaron la explosiva reacción del Turco. “Lo único que hizo Antonio Mohamed fue confirmarme que, por momentos, pierde la ética y la moral”, sentenció.
Toluca se consagró campeón del Apertura tras vencer a Tigres por 9-8 en los penales, lo que hizo que el entrenador argentino se metiera en la historia grande del fútbol mexicano: fue su quinta corona en suelo azteca, sumando títulos con Tijuana, América, Monterrey y ahora nuevamente con su actual equipo. Una locura.