Por qué el Turco Mohamed dijo que "la liga mexicana es mejor que la argentina": "Hay muchos jugadores que..."

Antonio Mohamed es uno de los técnicos argentinos de mayor renombre a nivel internacional y una auténtica institución en el fútbol mexicano, donde desarrolló la mayor parte de su carrera tanto como futbolista y como entrenador. Allí dirigió un total de 11 clubes y ganó 7 títulos, incluido el último torneo Clausura 2025 y el Campeón de Campeones 2025 con el Toluca.

Gran conocedor tanto de la liga mexicana como de la argentina, este jueves lo pusieron en una encrucijada en el programa Fútbol Picante de ESPN México al hacerlo elegir entre la Liga MX y la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Más allá de la "trampa" por tener que optar entre su campeonato patrio y el que la da trabajo, no dudó en su respuesta.

El Turco Mohamed eligió a la Liga MX sobre la argentina

"Para mí la mexicana es mejor, por la calidad de los jugadores. Hay muchos jugadores de calidad aquí. Creo que el nivel individual es mejor. Argentina ahora tiene 30 equipos y bajó un poco el nivel, creo que México tiene tanto mejores equipos, como mejores jugadores", argumentó el Turco sin necesidad de pensarlo demasiado.

A su vez, hizo una observación respecto de las falencias que tiene el jugador nacido en México en contraste con la cantidad de extranjeros que pueblan el campeonato: "Para mí al futbolista mexicano le falta creérsela, le falta mentalidad; no mirar algo de afuera como algo mejor". Aunque agregó: "Lo mejor que tiene está entre la técnica y el físico. La técnica del jugador mexicano está muy depurada".