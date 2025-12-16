El nuevo palazo de Verón a la AFA al agradecerles a los jugadores de Estudiantes por el título: "Ante la injusticia..."

Tras las escandalosas sanciones que la AFA les aplicó a Juan Sebastián Verón y los 11 titulares que le hicieron el pasillo de espaldas a Central, Estudiantes de La Plata es el nuevo campeón del fútbol argentino. En una final con mucho suspenso, el Pincha igualó 1-1 frente a Racing en Santiago del Estero y se impuso por 5-4 en la tanda de penales, para sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

El camino del equipo platense fue arduo, ya que tras meterse por la ventana en la última fecha del Clausura (perdió 2-1 con Argentinos y los cuatro equipos que podían superarlo no ganaron sus respectivos compromisos), eliminó a Rosario Central, ganador de la tabla anual, en Arroyito. En cuartos venció por la mínima a Central Córdoba en Santiago y en semis se impuso en el clásico platense más importante de la historia frente a Gimnasia en el Bosque.

Ahora, tras la consagración del Torneo Clausura, el Pincha jugará este sábado el Trofeo de Campeones ante Platense en San Nicolás y en la previa de lo que será el choque ante el Calamar, Juan Sebastián Verón publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que le recordó al plantel el camino recorrido y volvió a disparar contra la AFA por los castigos impuestos.

El posteo de Juan Sebastián Verón días a días del Trofeo de Campeones "Gracias por representarnos tan bien y por creer. Por ante la injusticia mantenerse firmes y por el corazón. Gracias por darnos una alegría inmensa. Vamos por más”, escribió la Brujita, y acompañó el posteo con una imagen de todo el plantel y cuerpo técnico levantando el título en el Madre de Ciudades.