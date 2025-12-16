Escándalo en el básquet de Mendoza: por insultos antisemitas, suspendieron la final

El primer partido de la final del básquet de Mendoza, entre Macabi y Godoy Cruz, fue suspendido por insultos antisemitas a 2 minutos para el cierre.

Con la presencia de más de 1000 personas, el básquet de Mendoza vivía una noche espectacular en el estadio cerrado de Andes Talleres, el Salvador Bonano, cuando un grupo menor de simpatizantes del Tomba arruinó la jornada.

¿Qué pasó? Se estaba disputando, este lunes por la noche, en el escenario de calle Minuzzi, el primer partido de la final anual entre el Club Israelita Macabi y Godoy Cruz Antonio Tomba, cuando desde la parcialidad del Expreso bajaron algunos insultos antisemitas contra los jugadores celestes y los árbitros decidieron suspender el encuentro por Protocolo CAB (Confederación Argentina de Básquet).

El hecho repudiable ocurrió a falta de 2.20 minutos para el final del encuentro en el que el Tomba vencía por un punto a su rival, 88 a 87.

Godoy Cruz y Macabi jugaban el primer partido de la final anual Godoy Cruz y Macabi jugaban el primer partido de la final anual "El jefe del operativo de Seguridad de la Federación de Básquet, Julio Centorbi, habló con el Comisionado Técnico, Rodrigo Gili, quien de inmediato se juntó con los árbitros Pablo Leyton, Francisco Flores y Belén Calderón, quienes levantaron la planilla digital del partido, se retiraron a los vestuarios, realizaron el informe, en el cual, sostienen que suspenden el encuentro por «cantos antisemitas» y ahora, resuelve el Tribunal de Penas de la Federación de Básquetbol de la provincia de Mendoza", contaron en Salto Inicial, el medio especializado en el básquet de la provincia.

Según narraron los testigos, desde el comienzo del partido hubo cantos cruzados entre ambas parcialidades y provocación constante, y a falta de muy poco tiempo para que suene la chicharra, bajaron los insultos que generaron la suspensión del juego.