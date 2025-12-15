Batalla campal en un partido de inferiores de la Liga Mendocina entre la Lepra y el Tomba

Otra vez jugadores, padres y cuerpos técnicos de inferiores estuvieron involucrados en una batalla campal. Fue en el partido entre la Lepra y el Tomba en la categoría 2012.

La violencia en las canchas de fútbol escala a niveles indeseados. Otra vez, un partido de fútbol se ve empañado por la locura de algunos. En este caso, en la Liga Mendocina, fueron protagonistas jugadores, cuerpos técnicos y padres. Un descontrol sin freno. Un caos que se repite y que algún día dejará graves consecuencias.

El hecho ocurrió este fin de semana en la cancha del Atlético Argentino. Allí jugaron las finales de la Copa de Oro de la Liga Mendocina las inferiores de Godoy Cruz e Independiente Rivadavia.

Según relataron desde "Última Palabra", presentes en el estadio, "Independiente Rivadavia le ganaba 1 a 0 a Godoy Cruz en la categoría 2012 cuando se produjeron los incidentes". Al mismo tiempo, contaron que hubo "chicos llorando y un clima muy feo para un partido que debía ser una fiesta del fútbol infantil".

Sobre el origen del hecho, testigos aseguran que un integrante del cuerpo técnico del Tomba tuvo un altercado con un jugador de la Lepra y ahí comenzó todo.

Debido a los incidentes, fueron suspendidos los otros dos encuentros que debían jugarse en la jornada. Por suerte, no hubo heridos de gravedad.