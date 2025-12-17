Lionel Messi llegó al país y empieza su descanso en Rosario antes de pensar en el Mundial 2026

El capitán de la Selección aterrizó en Santa Fe con su avión privado y seguirá viaje a Rosario para pasar las fiestas junto a su familia.

Messi ya está en casa. Descanso, familia y Rosario antes de volver a soñar en grande. Foto: Inter Miami CF

Lionel Messi regresó este miércoles a la Argentina para iniciar su período de vacaciones, luego de su gira por la India y tras la reciente consagración en la MLS con Inter Miami. El capitán de la Selección argentina pasará unos días de descanso en Rosario, su ciudad natal, antes de enfocarse en la pretemporada con vistas al Mundial 2026.

El astro argentino arribó al país en su avión privado, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, en Santa Fe. La elección de esa terminal se debió al cierre del aeropuerto de Fisherton, en Rosario, por obras de infraestructura. Desde allí, Messi continuó su viaje por vía terrestre hasta su casa en Funes.

Lionel Messi aterrizó junto a su familia en el aeropuerto de Santa Fe Messi llegó al país junto a su familia para pasar las fiestas Messi llegó al país junto a su familia para pasar las fiestas TyC Sports La llegada de Leo generó expectativa entre los fanáticos, que se acercaron al alambrado perimetral del aeropuerto santafesino para intentar verlo de cerca. No fueron pocos los que esperaron durante horas para saludarlo en un regreso que no pasó desapercibido.

Messi volvió a pisar suelo santafesino después de más de 14 años. Su última presencia en la provincia había sido el 16 de julio de 2011, cuando la Selección argentina, dirigida por Sergio Batista, quedó eliminada por penales ante Uruguay en los cuartos de final de la Copa América, en el estadio Brigadier López.