Toni Kroos eligió a sus 5 candidatos a ganar el Mundial 2026 ¡y no nombró a Argentina!: a qué selecciones mencionó

La leyenda alemana del Real Madrid hizo su predicción para la Copa del Mundo y no metió en su listado a la Scaloneta. También dejó afuera a su propio país.

Toni Kroos integra ese sagrado listado de futbolistas que saben lo que es levantar la Copa del Mundo. Ya retirado hace más de un año, la leyenda del Real Madrid se animó a dejar su predicción para el Mundial 2026 y sorprendió a todos al dejar afuera a la Selección argentina e, incluso, a la propia Alemania.

Ni Argentina, ni Alemania: los cinco candidatos de Toni Kroos para el Mundial 2026 El exmediocampista charló de manera exclusiva con Romário en la reconocida sección de entrevistas que el ídolo brasileño realiza en su canal de YouTube y, a la hora de ser consultado por las selecciones favoritas, casi que no dudó. "Los mejores en este momento son España, Portugal, Francia y Marruecos", sentenció el ex Bayern Múnich. Respecto a esta última mención, advirtió: "Marruecos podría dar la sorpresa, han mejorado mucho en los últimos años".

No obstante, Kroos se guardó una última carta como quinta opción, aunque ni siquiera en ese análisis incluyó al vigente campeón del mundo y de América. "Perdón por no decir Brasil, pero si gana, me vale también", aseguró el alemán entre risas.

Toni Kroos festeja junto a Thomas Müller ante el lamento de los argentinos Foto: FIFA Toni Kroos festeja junto a Thomas Müller ante el lamento de los argentinos en Brasil 2014. Foto: FIFA La filosa crítica del alemán al nuevo formato con 48 selecciones En paralelo a eso, el histórico volante habló sin pelos en la lengua sobre el nuevo formato del Mundial que se estrenará en Estados Unidos-México-Canadá con 48 equipos, y fue muy crítico: "Está bien que puedan participar muchas naciones, pero estoy en contra de que jueguen ahora más equipos. Hay que cuidar a los jugadores y a la calidad del torneo. Con tantos equipos vamos a ver muchos partidos con resultados muy claros y goleadas. Esto no son partidos que la afición quiere ver. Hay una eliminatoria más”.