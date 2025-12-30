Luis Scola fue agredido por la espalda tras un partido en Italia: el comunicado de su club

El integrante de la Generación Dorada y actual director ejecutivo de Varese, Luis Scola, recibió una patada a traición en el final de un partido de la Lega Basket Serie A.

Luis Scola volvió a ser noticia en el básquet europeo, aunque esta vez por un episodio inesperado y fuera del juego. El exjugador de la Selección argentina y actual director ejecutivo del Pallacanestro Varese fue agredido por la espalda tras el partido ante Trapani Shark, correspondiente a la Lega A, la máxima categoría de Italia.

Escándalo en Italia: Luis Scola recibió una patada a traición tras el final de un partido El hecho ocurrió el pasado domingo 28 de diciembre y, según detalló el medio local Varese News, la agresión se produjo en el túnel que conecta la cancha con los vestuarios, una zona restringida únicamente al personal autorizado. Allí, cuando el integrante de la Generación Dorada se retiraba del estadio, recibió una patada a traición que habría sido de un trabajador de la franquicia rival. Afortunadamente, el argentino no sufrió lesiones y no necesitó asistencia médica.

El trasfondo del episodio estuvo marcado por un final de partido muy caliente. Minutos antes del cierre, el estadounidense Taze Moore, jugador de Varese, fue sancionado con una falta técnica tras festejar de manera efusiva una conversión. Esa situación elevó la temperatura del encuentro y derivó en un cruce entre protagonistas de ambos equipos.

Los Juegos Olímpicos marcarán el retiro profesional de Luis Scola Foto: FIBA Luis Scola, campeón olímpico en Atenas 2004, fue agredido por la espalda en la máxima categoría de Italia. Foto: FIBA El comunicado de Varese, el club de Scola, 24 horas después de la agresión En ese contexto, Scola intervino con la intención de calmar los ánimos, pero terminó siendo empujado por Alessandro Cappelletti, base del Trapani. La acción fue revisada por los árbitros y concluyó con la expulsión del jugador local.

Lejos de profundizar la polémica, el club de Varese difundió un comunicado bajo la filosofía del propio Scola. “El respeto por los rivales, por los clubes y por el juego sigue siendo un valor central y esencial”, subrayaron desde la institución italiana en primera instancia. “El incidente ocurrió en un momento tenso, vivido con gran intensidad emocional por ambas partes”, describió el escrito, tratando de evitar más polémicas.