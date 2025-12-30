La polémica comparación de un reconocido empresario argentino: "Adolfito Cambiaso es mucho más talentoso que Maradona"
Lando Simonetti, fundador de La Martina, comparó al ídolo del polo con el Diego y sus palabras generaron fuertes críticas en redes.
La comparación de un reconocido empresario argentino desató una fuerte polémica en redes sociales y en el mundo del deporte. Lando Simonetti, uno de los fundadores de La Martina (marca argentina conocida por su indumentaria de polo) y figura ligada históricamente al polo, aseguró que “Adolfo Cambiaso es mucho más talentoso que Diego Maradona ”, una frase que rápidamente generó críticas y reacciones cruzadas.
Las declaraciones surgieron durante una entrevista con Gonzalo Seré, donde Simonetti explicó su postura al comparar las exigencias de ambas disciplinas. “Adolfito hace eso con una pelotita. Maradona tiene una pelota grande”, sostuvo, y remarcó que el polista juega montado a caballo, a gran velocidad y en condiciones mucho más complejas que las del fútbol profesional.
Las declaraciones de Lando Simonetti sobre Adolfo Cambiaso y Diego Maradona
En su análisis, el empresario profundizó en las diferencias técnicas: “Maradona juega con sus dos patas en un pasto perfecto. Adolfito juega arriba de cuatro patas, en un campo con agujeros. Por eso muchas veces la llevan en el aire, para que no pique y se vaya”. Además, destacó que Cambiaso compite a más de cuarenta kilómetros por hora, con un taco de dos metros y cambiando de caballo varias veces durante un mismo partido.
Simonetti también resaltó los números que respaldan la carrera del máximo referente del polo mundial. Cambiaso acumula más de 195 títulos en siete países y más de 1000 goles, registros que, según su visión, reflejan un nivel de talento y complejidad difícil de comparar con otras disciplinas deportivas.
Para cerrar, el empresario volvió a contraponer ambos contextos y dejó una frase que terminó de encender el debate: “Maradona tiene sus piernas, el pasto, una pelota y diez jugadores que lo cubren”. Sus palabras no pasaron desapercibidas y provocaron una reacción inmediata entre los fanáticos más fieles del Diego, reabriendo una discusión eterna sobre cómo medir o comparar el talento en deportes tan distintos.