River va por un jugador que ganó 3 Copas Libertadores y viene de ser campeón con Flamengo

River realizó una propuesta formal por un lateral uruguayo de 28 años, con poco rodaje en 2025, pero con un extenso historial ganador en Brasil.

River Plate continúa activo en el mercado de pases y uno de los puestos que Marcelo Gallardo marcó como prioridad es el lateral izquierdo. En ese contexto, el club realizó un primer ofrecimiento por un defensor uruguayo de 28 años que viene de consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2025 con Flamengo, aunque con escasa participación durante la temporada.

Luego de sondeos por Román Vega, Julio Soler, Elías Báez y Alexandro Bernabéi, el Millonario decidió avanzar por el marcador de punta surgido en Nacional de Montevideo, que llegó al "Fla" a comienzos de 2024 y perdió terreno en 2025 bajo la conducción de Filipe Luis. River propuso un préstamo por un año con opción de compra, aunque en Núñez saben que no será una negociación sencilla.

Matías Viña, el lateral izquierdo que aparece en la órbita de River Plate Matías Viña Flamengo El uruguayo viene de ser campeón con Flamengo de la Copa Libertadores 2025, pero antes ganó otras dos con Palmeiras. Instagram Pese a haber disputado apenas 10 partidos oficiales en todo 2025 y a que el propio jugador vería con buenos ojos un cambio de aire, Flamengo no tiene intenciones de facilitar su salida. En el club carioca cuenta con Alex Sandro y Ayrton Lucas por encima suyo en la consideración, aunque no lo consideran prescindible de manera inmediata.

Viña ostenta un palmarés que seduce: fue campeón de la Copa Libertadores en tres oportunidades, dos con Palmeiras y la última con Flamengo, además de sumar experiencia en el fútbol europeo. Ese recorrido es uno de los puntos que más valora Gallardo para reforzar un sector sensible. También ha jugado dos copas América con la selección uruguaya: Brasil 2021 y Estados Unidos 2024.