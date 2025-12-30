La tremenda sentencia del DT de la Roma sobre Dybala mientras Boca negocia por su pase: "Está claro que..."

Mientras Boca sigue de cerca la situación contractual de Dybala, Gian Piero Gasperini fue tajante sobre su importancia en el equipo tras la victoria ante Genoa.

Paulo Dybala fue titular en el triunfo de la Roma ante Genoa y su DT se refirió a él luego del partido.

La de Paulo Dybala y Boca promete ser una de las novelas del actual libro de pases y, quizás también, del mercado de invierno en Argentina. Si bien el cordobés tiene contrato vigente con la Roma hasta junio de 2026, la falta de avances en una renovación encendió versiones sobre su futuro. En el Xeneize tienen el sueño de verlo con la azul y oro.

Las dudas de los dirigentes italianos están vinculadas a los problemas físicos que el argentino arrastró en los últimos tiempos. Esa situación alimentó las versiones de una posible salida anticipada, justo cuando en la Ribera se analiza cada movimiento.

Incluso desde su entorno familiar surgieron señales que avivaron la ilusión. Su esposa, Oriana Sabatini, que cursa un embarazo, y su suegra, Catherine Fulop, dejaron entrever públicamente que un regreso al país no sería descabellado.

Paulo Dybala volvió a ser titular en Roma y su DT lo llenó de elogios Dybala y Soulé vs Genoa El argentino Matías Soulé, autor del primer tanto de la victoria 3-1 de la Roma, recibe el saludo de su compatriota Paulo Dybala, quien volvió a la titularidad con un muy buen nivel. @OfficialASRoma Después de algunos partidos sin ser titular, el delantero volvió al once inicial este lunes en la victoria 3-1 ante Genoa. Jugó los 90 minutos y fue uno de los puntos altos del equipo, algo que su entrenador no dejó pasar.

Gian Piero Gasperini fue contundente tras el partido: “Roma no tiene otros jugadores de tanta calidad. Está claro que cuando está en forma como esta noche, el juego ofensivo se desarrolla de una manera completamente diferente”. Y agregó: “Cuando no está en las mismas condiciones o tiene alguna dolencia, no responde en partidos como el de hoy. Pero incluso a mitad de temporada, sigue bien, porque juega para este equipo”.