Los dos centrodelanteros por los que negocia Boca: uno juega en España y el otro es goleador en Brasil
Mientras intenta destrabar la llegada de Marino Hinestroza, Boca avanza por un nuevo goleador y tiene dos opciones concretas para reforzar el ataque en 2026.
Boca se mueve en el mercado de pases y su dirigencia no solo está abocada a cerrar a Marino Hinestroza como primer refuerzo. Una vez resuelta la llegada del extremo de Atlético Nacional, Juan Román Riquelme buscará dar el segundo golpe: incorporar un centrodelantero goleador que le garantice eficacia y jerarquía de cara a la Copa Libertadores 2026. En ese escenario, hay dos nombres que hoy pican en punta.
La información fue revelada por Flavio Azzaro en su canal de streaming, donde aseguró que el Xeneize ya se comunicó por dos “9” de área. “Riquelme va por un delantero”, contaron al aire, y detallaron que los apuntados son Chimy Ávila, actualmente en Betis, y Pablo Vegetti, goleador y capitán de Vasco da Gama.
Chimy Ávila, en los planes de Boca
El Chimy, de 31 años, tuvo su explosión en Osasuna y luego dio el salto al Betis. Se formó en las inferiores de Boca junto a Leandro Paredes, aunque nunca llegó a debutar en Primera con la camiseta azul y oro. Sí lo hizo en San Lorenzo, desde donde inició una carrera que lo llevó a consolidarse en el fútbol español. Su historia con el club y su perfil combativo lo mantienen en el radar.
Según contaron en AZZ Stream, el futbolista también es pretendido por Racing, que levantó el teléfono en las últimas horas y preguntó condiciones. Sin embargo, según Azzaro, la dirigencia de la Academia respondió: "No tenemos plata".
El experimentado Pablo Vegetti, en el radar de Riquelme
Por su parte, Vegetti aparece como una opción de experiencia inmediata. Con pasado destacado en Instituto y un ciclo inolvidable en Belgrano, el delantero dio el salto a Brasil y se transformó en una de las grandes figuras de Vasco da Gama. En 2025 fue el máximo goleador del fútbol brasileño con 27 tantos en 65 partidos, repartidos entre Brasileirao, Copa de Brasil, Sudamericana y el Carioca.
Desde su llegada al Vasco en agosto de 2023, Vegetti acumula 60 goles en 140 partidos, números que reflejan una regularidad poco común. Boca evalúa perfiles, edades y costos, pero tiene claro el objetivo: sumar un 9 confiable para un 2026 exigente, con la necesidad de dejar atrás un año flojo y volver a competir fuerte en todos los frentes.