La inesperada revelación del entorno de Oriana Sabatini que acerca a Paulo Dybala a Boca: "Ella está muy..."

Catherine Fulop, suegra de Paulo Dybala, dio pistas claras sobre la posibilidad de que el campeón del mundo recale en el Xeneize en 2026.

La chance de ver a Paulo Dybala con la camiseta de Boca ya dejó de ser un simple rumor y, de a poco, empieza a tomar forma. Con el correr de los días, distintos indicios fueron alimentando la ilusión y hoy el escenario parece mucho más claro que antes: la discusión pasa por el momento de su llegada y no tanto por la posibilidad en sí.

La amistad que une a la Joya y con Leandro Paredes funcionó como disparado principal para soñar con el arribo del campeón del mundo al Xeneize en 2026 y quien terminó de agitar el avispero fue Catherine Fulop, suegra del delantero y madre de Oriana Sabatini, la esposa del actual jugador de la Roma.

La fuerte revelación de Catherine Fulop sobre el futuro de Paulo Dybala Invitada al programa Otro día perdido, programa de Mario Pergoloni en ElTrece, la actriz venezolana no esquivó el tema y lanzó una frase que generó revuelo en el mundo Boca. “Oriana es la que está hinchando las pelotas, que se quiere ir de Roma. Porque como se fue Lea (Paredes) y Cami (Camila Galante, su mujer), ellos eran así curruñitas, hacían pijamadas, estaban todo el día juntos. Cuando iban a la cancha, se sentaban todos en el mismo palco con los niñitos”, comentó. Y enseguida explayó: "Hablando en serio... Ori está muy sola allá (en Roma)".

Catherine Fulop dio pistas claras sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca. Catherine Fulop dio pistas claras sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca. Video: Otro Día Perdido Sin embargo, luego de su participación televisiva, Fulop fue más cautelosa al hablar de plazos y manifestó. “Si es, es para junio. Ahora no, ahora Oriana va a ser mamá en marzo y yo tengo pasaje para Roma en enero”, explicó, marcando que una hipotética llegada de Dybala al Xeneize quedaría postergada para junio de 2026, justo cuando finaliza su vínculo contractual con la Roma.