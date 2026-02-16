Oriana Sabatini apostó al total black en la recta final del embarazo

Oriana Sabatini posó con un look black bride y redefinió la maternidad desde una mirada oscura y poderosa.

A semanas de convertirse en mamá por primera vez junto a Paulo Dybala, Oriana Sabatini eligió correrse de los relatos visuales más esperables y presentó una sesión de fotos que desarmó los mandatos estéticos asociados a la maternidad.

Lejos de las paletas suaves y la imaginería romántica que suele rodear a la llamada “dulce espera”, Oriana mostró una estética gótica que no necesitó explicación, en una propuesta inspirada en el concepto black bride.

El estilismo giró en torno a un conjunto lencero total black, compuesto por un corpiño recto y una especie de mini falda, que dejó la panza al descubierto.

Uno de los elementos más contundentes fue el velo negro, que cayó sobre el cuerpo de Oriana y se extendió en una larga cola, lo que le dio mucho dramatismo y un aire ceremonial que elevó la sesión, mientras que los guantes largos y con flecos terminaron de consolidar la estética gótica del look.