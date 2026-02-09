Isabel Macedo redefinió el look playero con bermudas y accesorios de lujo: ¡mirá!

Mirá el look de playa de Isabel Macedo que sorprendió. Todas las fotos y detalles del outfit casual chic que lució.

Isabel Macedo llamó la atención con una serie de fotos tomadas a orillas del mar en Punta del Este. Allí, la actriz apostó por un look relajado que contó con una dosis de lujo bien dosificadas.

El eje del outfit estuvo en unas bermudas de jean azul, de corte recto y largo por debajo de la rodilla, una prenda que se alejó del short tradicional de playa. Las combinó con una remera blanca oversized de mangas cortas, simple y funcional, que sirvió como base neutra para el resto del estilismo. Sobre ella, llevó una camisa de rayas rojas y blancas, llevada abierta, que asomó por mangas y cuello, agregando capas al conjunto.

En cuanto a los accesorios, Isabel eligió unos anteojos de sol negros, de formato rectangular y marco grueso. Sin embargo, la pieza protagonista fue una cartera Louis Vuitton modelo Pochette Métis, en lona monograma marrón con herrajes dorados y correa larga cruzada. El bolso, uno de los íconos de la firma francesa, funcionó como contrapunto de lujo frente a un outfit de espíritu relajado.

La cartera que eligió, la Louis Vuitton Pochette Métis Monogram Canvas, se ubica entre los modelos más reconocidos de la maison. Según precios oficiales, el valor parte de unos 2.250 a 2.300 euros, alcanzando alrededor de 3.000 dólares en sus versiones de cuero Monogram Empreinte.

Otro detalle que no pasó desapercibido fue la incorporación de un equipo de mate en tonos claros, integrado al estilismo como un accesorio más. Mientras que. en los pies, Isabel eligió unos borcegos negros de caña media con suela gruesa, una decisión poco habitual para la playa pero coherente con la lógica urbana del look.