Meghan Markle apostó al glamour cinematográfico con un look de ensueño

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, brilló en Los Ángeles con un look de glamour clásico. Mirá las fotos en la nota.

Meghan Markle se presentó en la Gala Fifteen Percent Pledge 2026, celebrada en Los Ángeles, en donde brilló con una elección estética que evocó de inmediato el glamour del viejo Hollywood.

Meghan optó por una narrativa clásica que destacó por su presencia escénica y su impecable construcción visual. La inspiración en las grandes divas del cine fue reinterpretada desde una mirada sobria y profundamente refinada.

La pieza central del estilismo fue un vestido largo sin tirantes, de color marfil, ajustado al cuerpo. El diseño, ceñido en la parte superior, presentó detalles estructurados que modelaron su silueta, mientras que la falda columna acompañó cada movimiento con una caída recta y muy elegante.

Uno de los detalles más destacados fue el ribete negro que recorrió el escote tipo corazón. Ese contraste sutil le dio profundidad visual y subrayó la inspiración clásica del conjunto.

El vestido se vio potenciado por una capa de terciopelo negro de gran volumen, que cayó hasta el suelo y se extendió detrás de ella como una cola majestuosa. Confeccionada en terciopelo y seda, esta pieza le dio mucho dramatismo y teatralidad, elevando el look a una dimensión casi escénica.