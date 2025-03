Meghan Markle y su amor por Argentina: recordó su pasión por el mate, el asado y la cultura

Meghan Markle ha captado la atención de toda la comunidad latina con el estreno del documental With Love, Meghan en Netflix. En uno de los capítulos, la esposa del príncipe Harry cocina junto a una amiga argentina y comparte su admiración por el país, revelando que incluso vivió allí durante algunos meses.

Rápidamente, las escenas y su historia en Argentina se hicieron virales. La duquesa de Sussex comenzó diciendo: “Hoy voy a tomar mate porque la amiga que viene es argentina”. Se refería a Delfina Blaquier, esposa del polista Nacho Figueras. “Delfi es de Argentina. Nos conocimos por nuestros maridos, ellos juegan al polo juntos”, explicó Meghan.

Meghan Markle estrenó una serie documental sobre estilo de vida en Netflix. Foto: Archivo

“Cuando nos conocimos, nos unió el amor por la naturaleza y el aire libre. Juntas hacemos senderismo cuando viene a la ciudad, y a veces dejamos que nuestros esposos nos acompañen”, continuó contando en el documental.

Sobre su paso por Argentina, Markle mencionó que vivió en el país durante “dos o tres meses” mientras trabajaba como pasante en la embajada estadounidense. Durante la charla con Delfina, le preguntaron qué era lo que más recordaba del país, a lo que respondió: “¡La comida! El vino es increíble, los cortes de carne... En la parrilla, nunca intentes competir con un argentino. Es una vergüenza siquiera intentarlo”.

Meghan presentó a su amiga argentina, Delfina Blaquier. Foto: Archivo

Además, en otro momento del documental, destacó que Argentina le recordó a su ciudad natal. “Cuando viví en Argentina, la razón por la que me encantó tanto es porque en muchos aspectos me recordaba a California: las montañas, la alegría de vivir y de estar al aire libre. Aunque estuve solo unos meses como pasante en la embajada, fue una experiencia que me encantó”, concluyó.