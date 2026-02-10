La emoción de Lorena Lorca por la sorpresa recibida: qué le pasó

A pocas semanas de que Mendoza celebre el 90° aniversario de la fiesta máxima de los mendocinos, los estudios de MDZ Radio (105.5) recibieron a una de las soberanas más recordadas y queridas de la década del 90: Lorena Lorca . Elegida Reina Nacional de la Vendimia en 1996 en el Frank Romero Day, la soberana por siempre ya es una fija en la escena pública local pero se ha catapultado como productora y conductora televisiva a nivel nacional.

Lorena es hoy noticia porque está cumpliendo 30 años de reina vendimial. Por esto, estuvo compartiendo la emoción de un reconocimiento que la llevó directamente a sus raíces, en La Paz .

El Gobierno de Mendoza inició una campaña para colocar placas en plazas departamentales en honor a reinas, virreinas y hacedores culturales, y uno de esos homenajes se concretó en el departamento del Este mendocino. Sin embargo, para Lorena este gesto tuvo un tinte personal y profundo. Por decisión del intendente de La Paz , Fernando Ubieta, la distinción no se colocó en la plaza principal, sino en el corazón del Barrio Alpatacal.

Lorena junto a su hija, su madre y seres queridos, en un día inolvidable.

“Fue muy emocionante”, confesó Lorena. “La pusieron en la plaza donde jugué toda mi vida, frente a la casa de mi mamá. Yo fui la candidata de ese barrio; era la plaza que más niños acumulaba y yo siempre decía que era casi la gobernadora de ese lugar”, expresó emocionada la reina de mandato cumplido.

Con la misma simpatía que la coronó hace tres décadas, Lorca habló sobre cómo mantiene esa esencia que el público tanto destaca. Ante la consulta de Fede Croce sobre su secreto para conservarse, fue contundente: “Trabajar, trabajar y hacer lo que a uno le gusta”. Para ella, la calidez con la que se maneja no es una pose, sino algo natural: “Es innato. La gente me dice que no cambié, que soy igual desde que salí reina, a pesar de que pasó la vida: me recibí, me casé, me separé y tuve hijos”.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 9.20.14 AM El Subsecretario de Cultura, Diego Gareca, dijo presente.

De la corona vendimial a la producción televisiva

"Este año espero poder estar más tiempo acá en Mendoza, porque acabo de llegar hace una semana de Chubut, donde fui a hacer dos programas en la Patagonia. Se dan esas oportunidades y uno tiene que tomarlas, es trabajo”, expresó.

Es que Lorena es la creadora, productora y conductora de Wine Ride, el programa que ya lleva varias temporadas al aire por TV Pública, y que se destaca por combinar el amor a las motos y los deportes extremos con el turismo, el disfrute y los paisajes increíbles de la Argentina.

Aunque en los últimos años su trabajo en medios como el Garage TV y la Televisión Pública la mantuvo alejada de los actos vendimiales —debido a que las grabaciones de temporada coinciden con el calendario vendimial—, Lorena reveló una primicia que la vincula más que nunca con la fiesta.

lorena lorca Lorena Lorca visitó el programa MDZ Club, en MDZ Radio. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Desde noviembre, se encuentra produciendo un documental por los 90 años de la Vendimia que se emitirá por la mencionada señal nacional. “Es un especial sobre cómo el mendocino vive la fiesta desde lo social, cultural, educativo, empresarial y económico. Ya llevo 12 jornadas grabando en lugares emblemáticos como la bodega González Videla, la más antigua de Latinoamérica en funcionamiento, y hablando con personalidades importantísimas e históricas”, adelantó con entusiasmo.

El contraste entre dos épocas

Al comparar su reinado con el presente, Lorca señaló que, si bien el "lobby" político siempre ha existido, las condiciones económicas han cambiado el rol de la soberana. “Las reinas de los 90, como yo, viajaban mucho por el mundo. Yo pude ir a Alemania, a Miami, etc, con tan solo 18 años, a representar a la provincia. A las reinas actuales, por la situación económica, eso ya no les pasa tanto. Quizás las llevan a Buenos Aires, Chile o Mar del Plata”, reflexionó, marcando una clara diferencia con los premios y la exposición internacional de su época.

Además, la paceña defendió a rajatabla la figura de la reina: "Tiene que seguir existiendo. Es una embajadora de la provincia, y es más, deberían darle más lugar", aseguró.

