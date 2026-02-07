Presenta:

Todas las fotos y sociales de la Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza

Una multitud vibró con un despliegue escénico impecable en el Parque Cívico, donde se coronó a la soberana capitalina que buscará el cetro nacional en el Frank Romero Day.

Diego Quiroga

Diego Quiroga

Valnetina Bianchimelli, Sol Vila y Sofia Sosa en la previa del espectáculo vendimial.

Foto: Maru Mena / MDZ

Bajo el brillo de una noche despejada en el Parque Cívico, tras un viernes marcado por la inclemencia climática que obligó a cancelar el ensayo general de este espectáculo, la Vendimia de la Ciudad de Mendoza desplegó su magia. La potente energía de su quipo artístico y técnico deslumbró a mendocinos y turistas que no dudaron en acomodarse en las sillas dispuestas por la organización, o bien, en mantas y reposaras en la periferia del predio.

María Celeste Sammartino, representante del Andino Tenis Club se consagró como la nueva Reina de la Ciudad de Mendoza 2026. Ante la mirada de más de 10.000 espectadores, la flamante soberana obtuvo 27 votos mediante el sistema de boleta única, mientras que el rol de virreina departamental recayó en Sofía Agustina Sosa Pucciarelli, del CECITyS, quien sumó 21 votos en una reñida elección popular.

El público se cautivó con la propuesta artística de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza

La puesta en escena, titulada "Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad", bajo la dirección de María Laura Fuertes, sorprendió a los presentes con un relato que unió la historia patria y la identidad mendocina actual. El guion siguió los pasos de Gerónimo, un estudiante que redescubre la gesta libertadora a través de los ojos de su madre, en un escenario que rompió moldes tradicionales al transformarse, mediante tecnología de vanguardia y recursos mecánicos, en una imponente réplica del Cerro de la Gloria sobre el final del acto.

El despliegue técnico fue un pilar fundamental de la celebración, destacando una estructura piramidal de cinco niveles diseñada por Alejandro Castilla que prescindió de los fondos convencionales. La integración de pantallas en relieve, proyecciones 3D, sistemas de ascensores para escenografía, orquesta municipal, cantantes en vivo y más de 300 artistas, creó una atmósfera inmersiva. Una propuesta multidisciplinaria que incorporó efectos especiales, como pirotecnia fría, para completar la experiencia escénica. Momentos destacados incluyeron la interpretación de la "Virgen de la Carrodilla" por Griselda López Zalba y una versión tanguera de un clásico nacional en la voz de Diego Flores, que cautivaron a vecinos y turistas por igual.

El Parque Cívico vibró con la Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza.

El mensaje de Ulpiano Suarez tras la exitosa Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2026

Al cierre de la jornada, el jefe comunal manifestó su satisfacción por la convocatoria y el nivel artístico alcanzado en esta edición. “Es una profunda alegría, como vecino de la Ciudad y como mendocino, disfrutar de una Vendimia especial para todos nosotros, que además somos la capital anfitriona de la fiesta nacional. Estoy muy contento de ver este predio del Parque Cívico colmado, con un acto central protagonizado por más de 300 artistas en una propuesta muy linda”, señaló Ulpiano Suarez, remarcando el esfuerzo coordinado para que la Ciudad de Mendoza brille una vez más como el corazón de los festejos vendimiales.

El espectáculo vendimial iluminó la noche mendocina

La Vendimia de la Ciudad de Mendoza deslumbró al público.

Mirá la extensa galería de fotos de una velada cargada de emociones

Gerardo Damián Tiviroli y María Inés Del Grecco: rey y reina provincial de la Vendimia de la Solidaridad.

Paola Sosa, virreina provincial Vendimia de los Cerros, Noelia Poblete, reina provincial de los Cerros, Priscila Bensich, virreina provincial del chocolate y el café, Agustina Belén Lucero, reina provincial del chocolate y el Café.

Julieta Ríos, virreina provincial de la Hispanidad, Nicole Carla Rettalima ,área discapacidad Mallorca, Casa Balear (Grupo de Sapotada y Arte por la Inclusión), Candela Debeta, reina provincial de la colectividad italiana de Mendoza.

Juan Torinetti, Valentina Aguilera, Maira Pina, Agustín González , William Condorí.

Clara Frare, Rosana Famá, Valentina Frare, Laura Martínez, Guillermo Sammartino.

Estela Antonia Bertolosso, José Antonio Gonzalez.

Mauro y Tiago Ponce.

Gennaro Blarasin, Aleksandar Lakic, Gonzalo Romero.

Diana Moreno, Milagros Molina.

La banda de los instrumentos de Independiente Rivadavia.

Gastón Ojeda y Gisela Cantaloube.

Sofia Perfumo, Virreina Nacional de la Vendimia 2025 y Alejandrina Funes Napoletano, Reina Nacional de la Vendimia 2026.

Lara Pelegrini, Zoe Gatica, Malena Ponce.

Mara Lizana, Reina departamental de Junín 2026, Victoria Segura, Reina departamental Guaymallén 2026, Javiera Bravo, Reina departamental Luján de Cuyo 2026

Martina Seiro, Celeste Sammartino, Camila Suárez, Amanda Belarde.

Daniela Furlan, Germán Carmona , Edgardo Lemoli, Ulpiano Suárez, Martínez Gonzalo

Florencia Sevilla, Gabriel Canción, Tito Bustos, Federico Gollo, Drag Engel

Gabriel López, Ulpiano Suárez, Daniela Furlan, Mario Abed, intendente de Junín, senador Sergio Márquez.

Natalia Obon, Julio Cobos, Nicole Carla Rettalima , área discapacidad Mallorca, Casa Balear, Ulpiano Suarez y Daniela Furlan.

Mario Abed, intendente de Junín, Ulpiano Suárez, intendente de la Ciudad de Mendoza, Marcos Calvente, intendente de Guaymallén.

Vilma Rúpolo, Alejandro Grigor.

Payaso Bartolito (Payamédico).

