Todas las fotos y sociales de la Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza

Una multitud vibró con un despliegue escénico impecable en el Parque Cívico, donde se coronó a la soberana capitalina que buscará el cetro nacional en el Frank Romero Day.

Bajo el brillo de una noche despejada en el Parque Cívico, tras un viernes marcado por la inclemencia climática que obligó a cancelar el ensayo general de este espectáculo, la Vendimia de la Ciudad de Mendoza desplegó su magia. La potente energía de su quipo artístico y técnico deslumbró a mendocinos y turistas que no dudaron en acomodarse en las sillas dispuestas por la organización, o bien, en mantas y reposaras en la periferia del predio.

María Celeste Sammartino, representante del Andino Tenis Club se consagró como la nueva Reina de la Ciudad de Mendoza 2026. Ante la mirada de más de 10.000 espectadores, la flamante soberana obtuvo 27 votos mediante el sistema de boleta única, mientras que el rol de virreina departamental recayó en Sofía Agustina Sosa Pucciarelli, del CECITyS, quien sumó 21 votos en una reñida elección popular.

El público se cautivó con la propuesta artística de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza La puesta en escena, titulada "Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad", bajo la dirección de María Laura Fuertes, sorprendió a los presentes con un relato que unió la historia patria y la identidad mendocina actual. El guion siguió los pasos de Gerónimo, un estudiante que redescubre la gesta libertadora a través de los ojos de su madre, en un escenario que rompió moldes tradicionales al transformarse, mediante tecnología de vanguardia y recursos mecánicos, en una imponente réplica del Cerro de la Gloria sobre el final del acto.

El despliegue técnico fue un pilar fundamental de la celebración, destacando una estructura piramidal de cinco niveles diseñada por Alejandro Castilla que prescindió de los fondos convencionales. La integración de pantallas en relieve, proyecciones 3D, sistemas de ascensores para escenografía, orquesta municipal, cantantes en vivo y más de 300 artistas, creó una atmósfera inmersiva. Una propuesta multidisciplinaria que incorporó efectos especiales, como pirotecnia fría, para completar la experiencia escénica. Momentos destacados incluyeron la interpretación de la "Virgen de la Carrodilla" por Griselda López Zalba y una versión tanguera de un clásico nacional en la voz de Diego Flores, que cautivaron a vecinos y turistas por igual.

El Parque Cívico vibró con la Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza. El mensaje de Ulpiano Suarez tras la exitosa Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2026 Al cierre de la jornada, el jefe comunal manifestó su satisfacción por la convocatoria y el nivel artístico alcanzado en esta edición. "Es una profunda alegría, como vecino de la Ciudad y como mendocino, disfrutar de una Vendimia especial para todos nosotros, que además somos la capital anfitriona de la fiesta nacional. Estoy muy contento de ver este predio del Parque Cívico colmado, con un acto central protagonizado por más de 300 artistas en una propuesta muy linda", señaló Ulpiano Suarez, remarcando el esfuerzo coordinado para que la Ciudad de Mendoza brille una vez más como el corazón de los festejos vendimiales.