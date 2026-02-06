Fiesta de la Vendimia de Ciudad: arrancó la elección de la reina

Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad atrajo a mendocinos y turistas que ya palpitan un espectáculo que invita a recorrer la historia, los valores y la identidad mendocina.

La Ciudad de Mendoza ya palpita una noche histórica con la puesta en escena de "Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad". El despliegue artístico, que rinde homenaje a los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, comenzó bajo una ovación en un predio colmado de mendocinos y turistas. Con la dirección de Laura Fuertes, la Capital Internacional del Vino reafirma su protagonismo en el calendario vendimial con una propuesta que combina emoción, identidad y un despliegue técnico de primer nivel.

El relato, estructurado en 12 cuadros, promete atrapar a los presentes a través de una poderosa narrativa, cargada de danza, música en vivo y una imponente puesta técnIca.

Un despliegue escénico de vanguardia para celebrar 90 años de historia Sobre el escenario, la fuerza de más de 300 artistas en escena creará un impacto visual imponente. Los desniveles del diseño escenográfico ya proyectan una dinámica constante, mientras que la música en vivo —ejecutada con precisión técnica— eleva la tensión dramática en cada escena. Es un espectáculo que no solo se mira, sino que se siente, con una producción de la Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. que no ha dejado detalle librado al azar.

La efervescencia en las gradas ya se siente con las primeras intervenciones artísticas. El público acompaña con aplausos la propuesta de Laura Fuertes, que ha logrado sintetizar décadas de tradición en una puesta contemporánea y ágil.

Tras el despliegue artístico, la atención se trasladará al escrutinio para conocer quiénes serán las sucesoras de Juliana Zalazar y Agustina Capó. El clima de expectativa es total mientras las 10 candidatas aguardan su turno, soñando con la corona departamental que les dará el pase directo al teatro griego Frank Romero Day el próximo 6 de marzo.