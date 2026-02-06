A un mes de la Fiesta de la Vendimia, ¿qué se sabe sobre la repetición?

A un mes de la Fiesta Nacional de la Vendimia, aún no se anunció cómo se realizará la repetición y quiénes actuarán.

Falta un mes para la Fiesta Nacional de la Vendimia y aunque es el hecho cultural, social y turístico más importante de Mendoza, aún hay dudas sobre cómo serán los festejos. Una de las principales incógnitas es que aún no se ha anunciado el show de la repetición y si, como ocurrió el año pasado, habrá alguna actividad artística extra en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Lo que inquieta es que el calendario vendimial, es decir las fechas de la realización, se conocen desde hace un año. Y los paquetes turísticos, reservas y otros detalles se preparan con mucha antelación. Además, la repetición de la fiesta tiene como atractivo extra la presentación artística, que suele ser de alcance nacional o internacional. Para los mendocinos es importante porque muchas personas que no alcanzan a ir al acto central, buscan acudir en la repetición para hacer el combo "Fiesta y show". El año pasado en la repetición estuvieron Soledad Pastoruti y Jorge Rojas. Pero hubo un cambio.

Q LOKURA-KE PERSONAJES VENDIMIA 2025 (50).jpg La tercera noche de la Vendimia quedará en manos de una productora. Marcos Garcia/MDZ

En su nueva gestión de gobierno Cornejo acotó los festejos y sacó del calendario la segunda repetición. En cambio, se usó el Teatro y el montaje realizado para un show de cumbia con Q’ Lokura y ke personajes. Ante la consulta de MDZ, desde el Gobierno informaron que no tienen confirmado aún nada, a pesar del poco tiempo por delante.