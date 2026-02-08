Flor de la V apostó al romanticismo moderno con un look de tul y sastrería

No te pierdas el look romántico y etéreo que lució Flor de la V. Todos los detalles y fotos en la nota.

Flor de la V, en su última aparición, apostó por un estilismo romántico y sofisticado, en el cual las texturas y capas lograron un look soñado. La pieza central fue una falda midi de tul en tono nude y con volados, en un diseño que conectó directamente con el regreso del romanticismo, reinterpretado desde una mirada más adulta y elegante.

Para contrarrestar la delicadeza del tul, Flor llevó un blazer claro de sastrería, ajustado a la cintura con un cinturón ancho al tono. Ese recurso no solo le definió la silueta, sino que también le dio mayor estructura al conjunto, logrando un buen balance.

Debajo, dejó asomar una prenda en la misma gama cromática, reforzando la idea de total look en tonos neutros; una elección que estilizó su figura y elevó el conjunto sin necesidad de contrastes abruptos.

El beauty look acompañó la propuesta con la piel luminosa y labios en tonos naturales. El pelo lo llevó suelto, con ondas marcadas que le dieron un aire glam que terminó de cerrar el estilismo con mucha personalidad.

En cuanto a los accesorios, eligió stilettos nude, un clásico infalible que alarga visualmente las piernas, y unas pulseras delicadas.