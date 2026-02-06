Sofía Gonet celebró su triunfo con un impactante look dorado

No te pierdas los detalles del look hot de Sofía Gonet que encendió Instagram y selló su victoria en MasterChef.

Sofía Gonet compartió una producción fotográfica que condensó uno de los momentos más decisivos de su recorrido mediático reciente. Luego de conquistar al jurado de MasterChef Celebrity con un risotto que le valió la medalla dorada, la influencer decidió traducir ese logro culinario con una propuesta total gold que no pasó inadvertida en lo más mínimo.

En las imágenes, Sofía apareció con el cuerpo cubierto de pintura dorada y, para acompañar el maquillaje corporal, eligió un conjunto de jean de la marca Diesel, que se convirtió en la pieza central del estilismo. El denim logró un contraste frente al brillo del dorado, destacando su figura y dándole una imagen segura, pensada para la cámara y para el impacto en redes.

El look se completó con su pelo rubio suelto, intervenido para acompañar los reflejos dorados de la propuesta, y una cartera en tono oro que terminó de cerrar la idea de celebración.