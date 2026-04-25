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Budín de manzana casero: la receta fácil para un postre irresistible

Descubre cómo preparar un delicioso budín de manzana casero con esta receta fácil y rápida.

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Receta de budín de manzana.

Receta de budín de manzana.

El budín de manzana tiene una receta que llena la cocina de aroma mientras se hornea. Es genial para quienes buscan algo casero, simple y, sobre todo, rendidor. Además, se conserva muy bien durante varios días, manteniendo su textura. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

  • 2 manzanas

  • 2 huevos

  • 150 g de azúcar

  • 100 ml de aceite

  • 200 g de harina

  • 1 cucharada de polvo de hornear

  • 1 cucharadita de canela

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Una receta fácil para un budín de manzana riquísimo.

Una receta fácil para un budín de manzana riquísimo.

Paso a paso de la receta

  1. Precalentar el horno a 180 °C.

  2. Batir los huevos con el azúcar.

  3. Agregar el aceite.

  4. Incorporar la harina y el polvo de hornear.

  5. Pelar y cortar las manzanas.

  6. Agregarlas a la mezcla.

  7. Volcar en un molde.

  8. Hornear durante 30 minutos.

  9. Dejar enfriar antes de servir. ¡Y listo!

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