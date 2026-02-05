Nicole Kidman volvió a sorprender con su look para un nuevo proyecto

Nicole Kidman reapareció con un estilismo de alto impacto para una nueva serie. No te pierdas las fotos en la nota.

Nicole Kidman acaparó todas las miradas al compartir las primeras imagenes promocionales de su nuevo proyecto televisivo. La actriz se transformó en una sensual bailarina para su papel en la serie dramática Margo’s Got Money Troubles, que llega a Apple TV el 15 de abril.

En la primera imagen promocional, Nicole apareció posando al filo de un ring de boxeo, en donde llevó un microbody azul y rojo de mangas largas. La prenda contó con cortes y rayas definidas, acentuadas con paneles de tela de rejilla. Las delicadas lentejuelas le dieron un brillo que elevó el diseño y que logró como resultado un look de alto impacto.

Su pelo rubio apareció peinado en moños, adornados con dos coleteros azules a cada lado, mientras el maquillaje se mantuvo sutil pero efectivo, con los ojos ligeramente ahumados, un rubor suave y los labios con brillo. En el pie de foto, la actriz escribió “aquí vienen los problemas”, además de promocionar la serie.

En una segunda imagen, Nicole fue retratada sentada en un escritorio, con una expresión intensa y mirada fija. Allí lució un vestido verde ceñido, de escote pronunciado y mangas largas. El cabello, con rizos grandes y volumen, le dio una estética poderosa y dramática.

La serie, adaptada de la exitosa novela homónima de Rufi Thorpe, cuenta la historia de una joven aspirante a escritora que intenta salir adelante mientras cuida a su bebé recién nacido. La producción, compuesta por ocho episodios, fue creada por David E. Kelley, quien ya había trabajado con la actriz en Big Little Lies.