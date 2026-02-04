Antonela Roccuzzo anticipó el invierno con un look chocolate que ya es tendencia

Desde Nueva York, Antonela Roccuzzo marcó el rumbo de la próxima temporada con su look de invierno. ¡Mirá!

En su paso por Nueva York, Antonela Roccuzzo asistió a una función de Harry Potter and the Cursed Child en Broadway y compartió una serie de imágenes que, sin quererlo, mostraron hacia dónde se orienta el pulso estético de la próxima temporada fría.

Lejos de Miami, Antonela se sumergió en un contexto más severo, donde el abrigo dejó de ser complemento para convertirse en una necesidad, y para ello eligió un estilismo sobrio, pero muy elegante. “Broadway make it magic”, escribió junto a las imágenes del look.

La pieza central del estilismo fue un tapado largo de cuero marrón chocolate, de inspiración piloto. Debajo, Antonela armó una base completamente negra, de polera al cuerpo y un pantalón de sastrería. Esa decisión permitió que el tapado tomara protagonismo absoluto, mientras el contraste cromático le dio un buen equilibrio visual y una elegancia casi minimalista.

La empresaria sumó capas que enriquecieron el conjunto sin sobrecargarlo, luciendo un chal largo de piel sintética negra que le agregó dramatismo, así como guantes de cuero negros, en una estética invernal con aires de glamour clásico.

Por último, lució unas botas negras de punta fina y una minicartera estructurada con solapa, también en negro.