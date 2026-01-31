Antonela Roccuzzo deslumbró con la camiseta de la Selección argentina palpitando el Mundial 2026

En la previa del evento futbolístico que los argentinos esperan con ansiedad, la empresaria e influencer desató furor al posar con la celeste y blanca.

Antonela Roccuzzo causó furor con un posteo que compartió desde su cuenta de Instagram, posando en una serie de fotos con la camiseta de la Selección argentina, anticipando el entusiasmo que se vivirá alrededor del Mundial 2026, que se jugará en los próximos meses en Canadá, Estados Unidos y México.

Con su habitual encanto, Roccuzzo deslumbró a sus casi 40 millones de seguidores con un carrusel de imágenes que presentó con el elocuente título: "Un look que no necesita presentación".

En complicidad con el próximo inicio del Mundial 2026, Antonela Rocuzzo lució la icónica prenda con tres postales en las que hizo gala de su distintiva sonrisa.

Antonela Roccuzzo ilusiona a la Selección argentina de cara al Mundial 2026 posteo-antonela Antonela Roccuzzo posó con la camiseta de la Selección argentina. Instagram @antonelaroccuzzo Sin dudas, la foto de Roccuzzo que mayor cantidad de reacciones despertó fue la que la esposa de Lionel Messi se mostró delante de un arco, agachada atándose los cordones. Para completar su outfit en el que la estrella es la camiseta de la Selección argentina, la influencer eligió un pantalón oscuro y unas zapatillas celestes.